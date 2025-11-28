ÌÜ»Ø¤¹¤ÏÂÇÅÝ´ØÅì¡¦´ØÀ¾Àª¡ÄÊ¡¹©Âç¤¬Èá´ê¤Î8¶¯¤Ê¤ë¤«¡¡29Æü¤ËÃÏ¸µÊ¡²¬»Ô¤Ç½é¿Ø¡ÚÁ´¹ñÂç³Ø¥é¥°¥Ó¡¼Áª¼ê¸¢¡Û
¡¡¥é¥°¥Ó¡¼¤Î¶å½£³ØÀ¸¥ê¡¼¥°¤Ç4Ç¯Ï¢Â³32ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Á´¹ñÂç³ØÁª¼ê¸¢¤Î¶å½£ÃÏ¶èÂåÉ½¤È¤Ê¤Ã¤¿Ê¡¹©Âç¤¬29Æü¡¢ÆüËÜ¥é¥°¥Ó¡¼¶¨²ñ¤Î¶¯²½µòÅÀ¡ÖJAPAN¡¡BASE¡×¡ÊÊ¡²¬»Ô¡Ë¤Ç¥Á¡¼¥à½éÀï¤È¤Ê¤ë2²óÀï¤ËÎ×¤à¡£Èá´ê¤ÎÁ´¹ñ8¶¯Æþ¤ê¤Ø¡¢ÃÏ¸µ¤Ç²÷¾¡¥¹¥¿¡¼¥È¤òÁÀ¤¦¡£
¡¡Ê¡¹©Âç¤Ï16Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¶å½£³ØÀ¸¥ê¡¼¥°¤Î·è¾¡¤Ç¶å¶¦Âç¤ò22¡½12¤ÇÇË¤êÍ¥¾¡¡£ÀèÀ©¥È¥é¥¤¤òµö¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢3¥È¥é¥¤¤òÃ¥¤¤ÊÖ¤¹¤Ê¤ÉÁ°È¾¤À¤±¤Ç22ÆÀÅÀ¡£¸åÈ¾¡¢Áê¼ê¤ÎÈ¿·â¤ò¤·¤Î¤¤¤À¡£
¡¡º£Ç¯¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï20ºÐ°Ê²¼ÆüËÜÂåÉ½¸õÊä¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëCTB»þÇ¤ÑÛ¶õ¼ç¾¡Ê4Ç¯¡Ë¤òÃæ¿´¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥¹¿Ø¤ËÆÍÇËÎÏ¤Î¤¢¤ë½ÓÂÁª¼ê¤¬¤½¤í¤¤¡¢¥È¥é¥¤¤òÃ¥¤¦·èÄêÎÏ¤¬¶¯¤ß¡£½¢Ç¤15¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤ÎµÜ±ºÀ®ÉÒ´ÆÆÄ¤â¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥¹¿Ø¤Ï»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¿¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÇºÇ¤âÎÏ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¼«¿®¤ò»ý¤Ä¡£
¡¡½éÀï¤Î2²óÀï¤ÇÀï¤¦Ä«ÆüÂç¡ÊÅì³¤¡¦ËÌÎ¦¡¦Ãæ¹ñ¡¦»Í¹ñÃÏ¶èÂåÉ½¡Ë¤Ï³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤ò¼´¤Ë¤·¤¿¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥Á¡¼¥à¤À¡£¡ÖÇ´¤ê¶¯¤¤¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤«¤é¥ê¥º¥à¤ò¤Ä¤«¤ß¤¿¤¤¡×¤È»þÇ¤¼ç¾¡£FW¿Ø¤¬¤¤¤«¤Ë¥Ü¡¼¥ëÁèÃ¥Àï¤ÇÊ³Æ®¤Ç¤¤ë¤«¤¬¸°¤ò°®¤ë¡£
¡¡Ê¡²¬¤Ï¥é¥°¥Ó¡¼¤¬À¹¤ó¤À¤¬¡¢ÍÎÏÁª¼ê¤Ï¹â¹»Â´¶È¸å¡¢¶¯¹ë¤¬½¸¤Þ¤ë´ØÅì¤ä´ØÀ¾¤ÎÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¡£62²ó¤ò¿ô¤¨¤ëÁ´¹ñÂç³ØÁª¼ê¸¢¤Ç¶å½£Àª¤¬´ØÅì¡¦´ØÀ¾Àª¤Ë¾¡¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Âè4²óÂç²ñ¡Ê1968Ç¯¡Ë¤ÇÊ¡¹©Âç¤¬´ØÀ¾Âç¤òÇË¤Ã¤¿1¾¡¤À¤±¤À¡£
¡¡µÜ±º´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤ÏÃÏ¸µ¤Ç¤Î½éÀï¤Ë½¸Ãæ¤·¡¢ÃÆ¤ß¤¬¤Ä¤¯¾¡¤ÁÊý¤ò¤·¤Æ3²óÀï¤ËÄ©¤ß¤¿¤¤¡×¡£3²óÀï¤Ë¿Ê¤á¤Ð´ØÀ¾³ØÀ¸¥ê¡¼¥°¤Î3°Ì¤Î´ØÀ¾³Ø±¡Âç¤ÈÂÐÀï¡£Ê¡¹©Âç¤¬¸«¿ø¤¨¤ë58Âç²ñ¤Ö¤ê¤ÎÎò»ËÅª¾¡Íø¤ÎÀè¤Ë¡¢Èá´ê¤Î¥Ù¥¹¥È8¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÂç·¦Àµ°ì¡Ë