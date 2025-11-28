大分市佐賀関の大規模火災を巡り、佐藤樹一郎知事は27日、首相官邸で高市早苗首相に支援を求める緊急要望書を手渡した。首相は「しっかりサポートする」と応じたという。面会後に取材に応じた佐藤知事の主な発言は次の通り。

−今回は要望ということだが、首相にどう説明したのか。

「まだ多くの方が避難所で生活している。何とかその方々の生活、復興支援をとお願いした。首相からは温かいお見舞いの言葉と、しっかりサポートしていくというお答えをいただいた。大変力強く、ありがたく感じた」

−具体的に何を要望したのか。

「災害ゴミの処理や、災害救助法の弾力的な運用など。例えば今、避難所でタミフルを配っているが、予防的な場合は、現状では災害救助法の対象になってないので、柔軟にお願いしたいと話した。もう今、各省で検討をいただいている」

−どういう思いで復興に取り組むか、あらためて教えてほしい。

「今、避難している方々にまず災害関連死が発生しないように。そして早く元の生活が取り戻せるように。国、県、大分市で連携をしながら、しっかり取り組んでいきたいと考えている」（山口新太郎）