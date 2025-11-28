大分県宇佐市にある昭和の大横綱、双葉山（1912〜68）の生家に「愛國ムシカマド」と呼ばれる炊飯器具が残る。西日本では珍しい調理具とされ、双葉山とのつながりも分からない。なぜ、双葉山の故郷に存在するのか−。同市職員の弘中正芳さん（38）が論考し、23日に福岡市であった九州考古学会で発表した。

ムシカマドは大正末期から昭和初期に使われた陶器製の炊飯器具。内部で木炭を燃焼し、ご飯を炊く。東日本の料亭や家庭で広く使用され、西日本では普及しなかったとされる。

双葉山生家に残るムシカマドは高さ約70センチ。近くの精米所の店主が市に寄贈したと伝わるが、それ以前の来歴は分からない。表面には「石川商店特製」「愛國ムシカマド」の刻印。前者の詳細は不明で、後者は1938（昭和13）年に北陸地方の新聞に広告が掲載されたという。

製造時期は昭和10年代と推定され、弘中さんは「双葉山が角界をけん引した時期と合致する」と指摘。東京で暮らす双葉山が「流行の炊飯器具を知り郷土である宇佐に持ち帰った、または送ったとも考えられるのでは」と推測した。

弘中さんは学会で他地域の情報提供を求めた。発見例が増えれば、本当に九州で普及しなかったのか、宇佐市に持ち込まれた詳しい経緯が分かるかもしれない。（野村大輔）