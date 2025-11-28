親が育てられない子を匿名で受け入れる「赤ちゃんポスト」と、病院以外には身元を明かさない「内密出産」の導入を行政主導で検討している大阪府泉佐野市の関係者が26、27日、両方の取り組みを全国に先駆けて実施した熊本市の慈恵病院と、同市を視察した。

一行は泉佐野市こども部の島田純一部長らと、連携する「りんくう総合医療センター」の松岡哲也病院長ら19人。26日は慈恵病院で施設や乳幼児の預け入れの流れを見学。相談業務や実母の看護などの対応も学んだ。27日は熊本市のこども家庭福祉課などの3部署や、乳児院を視察。市役所では担当者が課題を整理し、国や県との連携などについて説明した。

ともに深刻な事情を抱え、予期せぬ妊娠に至った母と子の命を守るための仕組みだ。匿名性の確保が求められる一方、身元が分からないままでは子どもの「出自を知る権利」が損なわれる。裏付ける法律がまだ整備されていない中、親と子の保護をどう調和させるかが課題だ。

泉佐野市の参加者は終始、真剣な表情で視察を続けた。島田部長は記者団に「匿名性をどう守るのか、相談体制の確立も重要で難しい課題。視察終了を導入に向けたスタートとしたい」と述べた。

松岡病院長は相談体制に加え、乳児の行き先に関わる児童相談所という「入り口と出口」の問題に触れ「これらの体制を市が十分整備して初めて成り立つ制度」だと感じているという。法が未整備な現状で実施に踏み切ることに関しては「良い前例をつくることも私たち公的機関の役目」と語った。

泉佐野市は2026年度の導入を目指す。出産費用は市の福祉基金を原資として充てる予定。慈恵病院の蓮田健院長は「実現すれば制度拡大の突破口になると期待している」とエールを送った。

両方の取り組みは、東京都の賛育会病院も3月に始めている。（藤崎真二）