長崎県選挙管理委員会は、県内の政党支部や後援会などの政治団体が提出した2024年分の政治資金収支報告書を28日付で公表した。前年からの繰越額を除いた単年の収入総額は857団体で12億1635万円（前年比22・1％減）、支出総額は12億6839万円（同22・6％減）だった。収入は過去最少で、寄付や政治資金パーティーの減少などが影響した。支出は4年ぶりの減少だった。

政治資金規正法は政治団体に毎年、政治資金収支報告書の提出を義務づけている。県選管に届け出ている868の政治団体のうち、98・7％に相当する857団体から提出があった。

収入総額の内訳は、政党支部が8億1126万円（同11・1％減）、その他の政治団体が4億509万円（同37・5％減）だった。内訳は「寄付」が4億1986万円（同36・2％減）、「本部支部交付金」が4億9927万円（同2・0％減）、「党費または会費」が1億9135万円（同5・1％減）だった。

政治資金パーティーを含む「事業収入」は2008万円（77・5％減）で減少率が突出していた。中でも政治資金パーティーの収入額は703万円で、前年から90・6％の減少。収入を計上した団体は3団体で、前年から5団体減った。

県内の首長が代表を務める資金管理団体は8団体で、知事の「大石賢吾後援会」は昨年9月10日付で指定取り消しの届け出があった。単年収入のトップは、長崎市の鈴木史朗市長の「鈴木しろう後援会」の1320万円、佐世保市の宮島大典市長の「未来創造研究会」の1230万円、諫早市の大久保潔重市長の「大久保ゆきしげ後援会」の629万円と続いた。

支出総額では、政党支部が8億2705万円（同6・9％減）、その他の政治団体が4億4133万円（同41・2％減）だった。政治活動費のうち、「選挙関係費」は政党支部が6883万円（同2・8％減）、その他の政治団体が1043万円（同66・1％減）。

県選管は28日から収支報告書を県ホームページで公表している。原本の閲覧も28日午前9時から3年間受け付ける。（貞松保範）