佐賀県選挙管理委員会は28日付で、県内の政党支部と政治団体の2024年政治資金収支報告書を公表した。計639団体の前年繰越額を除く収入総額は前年比12・3％増の約7億8200万円だった。24年10月の衆院選が影響したとみられる。支出総額は約7億400万円（前年比4・3％減）だった。

収入の内訳は、寄付が3億950万円（同5・6％増）で最多。本部支部交付金2億9236万円（同41・9％増）、党費や会費9050万円（同4・6％減）、事業収入6793万円（同20・9％減）と続いた。自民党や立憲民主党、日本維新の会などの本部支部交付金の増加が収入総額を押し上げた。

政党の収入は5億5264万円（同23・7％増）、その他の政治団体の収入は2億2963万円（同8・1％減）で政党が約7割を占めた。政党を除いた政治団体では、山口祥義知事の資金管理団体「祥友会」が3206万円でトップ。政治資金パーティーを実施したことで、前年より大幅に収入が増えた。岩田和親衆院議員の後援会（2103万円）、佐賀県医師連盟（1629万円）と続いた。

政治資金パーティーは、県内の8団体が計12件開催した。収入総額は6475万円。「祥友会」の3204万円が最多だった。

支出の内訳は、衆院選があったことから、政党の選挙関係費が4433万円（同2・4倍）、政治団体では101万円（同62・0％増）となった。

県選管に届出があり提出が必要な658団体のうち、10月31日までに提出したのは約97％に当たる639団体だった。19団体が未提出だった。（松本紗菜子、田中早紀）