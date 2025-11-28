佐賀県内政治団体の2024年分の政治資金収支報告書で未提出だった19団体のうち、8団体は現職の地方議員の政治団体だった。各議員は西日本新聞の26日までの取材に「失念した」「忙しかった」などと弁解し、いずれも早急に対応するとした。

政治資金規正法は、毎年1月1日から12月31日の収支報告書を翌年3月末（国会議員関係は5月末）までに提出するよう定め、罰則規定もある。未提出が2年続くと無届け団体とみなされ、寄付の受け入れと支出が禁じられる。

県選挙管理委員会によると、三根和之・大町町議会副議長と松尾真介・伊万里市議の後援会は2年連続の未提出。三根氏は「違反という意識がなく失念していた」と説明。寄付受領などの禁止について「知らなかった。県の担当者と相談し、すぐに対応したい」。松尾氏は「病気の影響で7月に入院した。記憶障害などを発症し、その後も手続きを忘れてしまった」とし、「速やかに報告書を提出し、団体は解散することになると思う」と話した。

24年分を提出していなかったのは伊藤一之・唐津市議▽大川徹也・上峰町議▽香月孝夫・伊万里市議▽久保田豊・有田町議▽福島日人士・同▽友田香将雄・白石町議の政治団体。「仕事などが忙しく、提出する時間を取れなかった」「昨年は収支がゼロだったこともあり、うっかり失念していた」などと述べた。

他に未提出だったのは「自由民主党佐賀県佐賀市第十支部」「自由民主党北波多支部」など。

県選管によると、今月27日に複数の団体が提出したという。（取材班）