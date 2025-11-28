「川面に舞う蛍や背後の巨大なびょうぶ岩−。もうかなりの昔の話になるが、ここの幻想的で雄大な景色は深く印象に残っている」

佐賀県伊万里市の大川内山地区で1日、「鍋島藩窯秋祭り」の開幕に合わせ、伊万里・有田焼伝統産業会館の新総合展示室が披露された。2年かけて同館の改装を行った同市の深浦弘信市長（69）はあいさつで、かつての光景を懐かしんだ。

九州大学卒業後の1979年に23歳で伊万里市職員となり、最初の配属先が商工観光課だった。商店街や金融関係に加えて陶磁器業界も担当し、大川内山との付き合いが始まった。

当時は75年が鍋島藩窯の開窯300年で、77年には「伊万里・有田焼」が国の伝統的工芸品に指定された。こうした背景から市は80年に同会館をオープン。「一番下っ端」だったこともあり、祝賀行事の準備などでは遅くまで居残り、蛍に送られて家路に就いた。

半世紀近い時が流れ、今回の改装には約8200万円を投じた。鍋島焼や藩窯を巡る歴史的背景が分かりやすく見られると好評だ。350年の記念事業を進める伊万里鍋島焼協同組合にも2024、25年度で計約3200万円を補助した。

組合では窯元の後継者世代を中心に「鍋島焼」を新しい統一ブランドとして打ち出したが、根強い反対から混乱が生じた。市も長年使われてきた「伊万里焼」の高い知名度を実感しており、今後は場面に応じて使い分けていく方針だ。それでも、「挑戦を重ねることで大川内山の名が広く伝わり、新しい客層も確実に増えた。こうした成功体験こそが次の成長につながる」と試行錯誤に理解を示す。

節目の取り組みを機に、後継者たちは市内の農家や商工関係の同世代との連携や交流も始めた。「今の若者も捨てたもんじゃないと感心する。これからも頑張る人がいれば支える。それが行政の務め」と深浦市長。伊万里の新しい担い手たちに心からのエールを送る。（糸山信）