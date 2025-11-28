福島第1原発事故を起こした東京電力が、再び原発を運転する見通しとなった。課題を積み残したままの再稼働には大いに懸念が残る。

新潟県の花角英世知事が、東電柏崎刈羽原発6、7号機の再稼働を容認すると表明した。県議会も知事の判断を信任する方向だ。地元同意の手続きは年内に完了する見通しで、来年1月にも6号機が再稼働する。

2011年の事故の影響は今なお続く。東電の原発再稼働は日本のエネルギー政策に重い意味を持つ。

県民の賛否は割れている。新潟県が今年実施した調査では、再稼働に賛成は「どちらかといえば」を含め約50％、反対は約47％だった。「再稼働の条件が現状で整っていない」と回答した人は約60％に上った。

花角知事が丁寧なプロセスを踏んだと説明しても、県民の理解が十分に得られているとは言い難い。容認の判断は拙速だったのではないか。

原発の最大限活用に方針転換した政府は、再稼働を強力に後押しした。

稼働中の原発は西日本に偏っており、需要の大きい首都圏の電源となる柏崎刈羽原発の運転は喫緊の課題だった。原発周辺の自治体に対する財政支援を拡大し、避難道路の整備費も国が負担する方針を示している。

北海道の鈴木直道知事も、北海道電力泊原発3号機の再稼働を認める方針を固めた。政府の方針に沿って原発回帰が加速している。

一方、原発の運転によって発生する使用済み核燃料の問題は出口が見えない。核燃料サイクルで再び発電に使うための処理工場は、稼働が大幅に遅れている。

再処理後に生じる高レベル放射性廃棄物の最終処分場の選定は、北海道の2町村と佐賀県玄海町で調査が進んでいるだけだ。

九州を含む各地で再稼働が進み、使用済み核燃料は増え続けている。政府が優先すべきは、核燃料サイクルや最終処分に早く道筋をつけることである。

東電の企業体質には疑念が残ったままだ。再稼働に向けた原子力規制委員会の審査では技術面に加え、原発事業者の適格性を再確認する手順を踏んだ。過酷事故を踏まえた異例の対応だった。

それにもかかわらず、柏崎刈羽原発では規制委の審査合格後、東電社員によるIDカードの不正利用やテロ対策設備の不備が発覚した。今月20日にも、テロ対策に関する秘密文書の無断持ち出しが明らかになった。

東電と政府は繰り返し、安全対策と信頼回復を徹底しなければならない。

不安や不信を抱えたまま再稼働が進むリスクは原発の周辺地域が負い、つくられた電気は主に首都圏へ送られる。恩恵を受ける消費者も、再稼働に関わる問題を当事者として考えてほしい。