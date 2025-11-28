プロ野球の守備のベストナインに当たる三井ゴールデングラブ賞の表彰式が27日、東京都内のホテルで行われた。ソフトバンクからは2人が選出され、パの二塁手部門で初受賞した牧原大は「いろんなポジションを守りながらも、二塁で取ることが絶対の目標だったのでうれしい」と語った。金色のグラブのトロフィーを手にし、満面に笑みを浮かべた。

グラブ収集が趣味で、同賞は喉から手が出るほど欲しい賞だった。「（金色のグラブを）自主トレのノックで使おうかな。グラブコレクターとしては使わないと駄目なので」。育成選手として入団し、苦節15年での栄誉に冗談も出るほど。米大リーグのメッツで活躍するリンドア、先輩の今宮健太、西武源田壮亮ら名手と呼ばれる選手のグラブを保管するだけに、頬が緩みっぱなしだった。

3人が選出されるパの外野手部門で最多得票となる147票を集め、2年連続受賞となった周東佑京は「ある程度（試合に）出ないと取れないし、いろんな方に投票していただいての賞。周りから評価していただいたのはうれしい」と喜んだ。壇上では「また、この場に戻ってこられるように頑張ります」と3年連続受賞に意欲を見せた。 （石田泰隆）