「ワインのおつまみ何が好き？」＜回答数33,426票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第367回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「ワインのおつまみ何が好き？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「ワインのおつまみ何が好き？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
カマンベールのメープルナッツがけ
【材料】（2人分）
カマンベールチーズ 1箱
ミックスナッツ(無塩) 大さじ 1.5
メープルシロップ 大さじ 1/2
【作り方】
1、カマンベールチーズは4等分に切り込みを入れる。ミックスナッツは大きいものは包丁で半分に割る。
2、ミックスナッツをカマンベールチーズにのせ、上からメープルシロップをかける。
【このレシピのポイント・コツ】
アーモンドやクルミ、カシューナッツなどお好みのナッツをお使いください。
(E・レシピ編集部)
