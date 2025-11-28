スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。

E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！

■今回の結果は？

今日の質問は「ワインのおつまみ何が好き？」さてみなさんの回答は…？

■今回の質問:「ワインのおつまみ何が好き？」

・「ワインのおつまみ何が好き？」の結果は…


・1位 … チーズ 54%
・2位 生ハム 25%
・3位 ナッツ 15%
・4位 ジャーキー 6%

※小数点以下四捨五入

33,426票




・結果はいかがでしたか？


今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。

■今日のおすすめレシピ

カマンベールのメープルナッツがけ


【材料】（2人分）

カマンベールチーズ 1箱
ミックスナッツ(無塩) 大さじ 1.5
メープルシロップ 大さじ 1/2

【作り方】

1、カマンベールチーズは4等分に切り込みを入れる。ミックスナッツは大きいものは包丁で半分に割る。



2、ミックスナッツをカマンベールチーズにのせ、上からメープルシロップをかける。



【このレシピのポイント・コツ】

アーモンドやクルミ、カシューナッツなどお好みのナッツをお使いください。

(E・レシピ編集部)