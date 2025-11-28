『ベストアーティスト2025』タイムテーブル発表 シャッフルメドレーは20時台
日本テレビ系音楽特番『ベストアーティスト2025』(29日15:55〜 ※関東地区ほか／19:00〜)の全出演アーティストのタイムテーブルが発表された。
総合司会の櫻井翔
※各時間ごとアーティスト名五十音順に掲載(メドレー・企画を除く)
※放送時間は変更の可能性あり
○第一部（15:55〜16:55）
●アイナ・ジ・エンド
●aoen
●Kep1er
●Da-iCE
●BALLISTIK BOYZ
●マルシィ
●ME:I
●M!LK
□アイドル大集合！特別企画
●＝LOVE ●超ときめき宣伝部 ●日向坂46
○第二部（19:00〜22:54）
【19時台】
●INI
●＆TEAM
●木村カエラ
●SUPER EIGHT
●SUPER BEAVER
●乃木坂46
●back number
□オープニングアクトパフォーマンス
●高橋海人(King ＆ Prince) ●市川團十郎 ●RIEHATA ほか
□25回記念特別企画 ベストアーティスト25回記念SPメドレー
●きゃりーぱみゅぱみゅ ●ORANGE RANGE ●大塚愛
【20時台】
●家入レオ
●m-flo
●Creepy Nuts
●NiziU
●Perfume
●ポルノグラフィティ
●Mrs. GREEN APPLE
□ドラマの主題歌披露を見届けるためにキャストが登場
『良いこと悪いこと』間宮祥太朗、新木優子
『ESCAPE それは誘拐のはずだった』桜田ひより、佐野勇斗
□King ＆ Prince×カリフォルニア ディズニーランド・リゾート
●King ＆ Prince
□25回記念特別企画! 8組揃い踏み名曲シャッフルメドレー
●SUPER EIGHT ●Hey! Say! JUMP ●timelesz ●King ＆ Prince ●SixTONES ●Snow Man ●Travis Japan ●Aぇ! group
※各グループの歌唱曲は28日19時に発表
【21時台】
●Ado
●timelesz
●Travis Japan
●HANA
●Hey! Say! JUMP
●Mrs. GREEN APPLE
□6周年6曲スペシャルメドレー
●SixTONES
【22時台】
●Aぇ! group
●Omoinotake
●Creepy Nuts
●Superfly
●Snow Man
●back number
●Perfume
●福山雅治
□ドラマの主題歌披露を見届けるためにキャストが登場
映画『新解釈・幕末伝』ムロツヨシ、佐藤二朗
□ベストフレンド企画
●KARA×NiziU
きょう28日に放送される『ZIP!』『DayDay.』『ヒルナンデス!』には、INIの西洸人と後藤威尊が『ベストアーティスト2025』のPRで出演する。
【編集部MEMO】
総合司会の櫻井翔は「今回、放送25回目を迎えるということで、歴史ある番組の節目のタイミングで、また総合司会を務める機会をいただけたことをうれしく思っています。取材を受けた今日、“急に年末が迫ってきたな”という感じがしました(笑)。今回も、とても豪華なアーティストのみなさんにご出演いただき、海を渡った企画などもあるので、華やかな番組になると思います」とコメントしている。
【編集部MEMO】
総合司会の櫻井翔は「今回、放送25回目を迎えるということで、歴史ある番組の節目のタイミングで、また総合司会を務める機会をいただけたことをうれしく思っています。取材を受けた今日、“急に年末が迫ってきたな”という感じがしました(笑)。今回も、とても豪華なアーティストのみなさんにご出演いただき、海を渡った企画などもあるので、華やかな番組になると思います」とコメントしている。