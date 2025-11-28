ブルワーズが2026年のペイロール（総年俸）に懸念を抱いていると、米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」が報じている。その結果、右腕フレディ・ペラルタをトレードで放出する可能性を、より真剣に検討する状況になっているという。

ブルワーズは今季終了後、ブランドン・ウッドラフに対し2202万5000ドルのクオリファイング・オファー（QO）を提示した。球団はウッドラフが拒否しFA市場に出ると予想していたが、同投手はオファーを受諾した。これにより、ウッドラフは球団の予算の大きな部分を占める存在となった。年俸2000万ドル以上を受け取るのは球団史上2人目で、もう1人は外野手のクリスチャン・イエリッチである。

ブルワーズは通常、総年俸1億ドル台前半で運営している。昨季は1億2300万ドルだったが、ウッドラフの契約が加わることで来季は1億3600万ドル程度に達する見込みだ。このため、オフシーズンの補強に必要な柔軟性を欠く可能性が指摘されている。

一方、ペラルタはウッドラフのQO受諾前からトレード候補として名前が挙がっていた。ブルワーズはこれまで、FA前の主力選手を見返りの大きいタイミングで放出する傾向があり、ペラルタは2026年終了後にFAとなるためだ。ペラルタの2026年年俸は800万ドルと安価で、今、市場にいる高額FA先発投手に比べれば破格の安さであり、全ての球団に魅力的だ。