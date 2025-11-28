浅香航大・WEST.桐山照史ら、勝地涼＆瀧本美織W主演「身代金は誘拐です」追加キャスト解禁
【モデルプレス＝2025/11/28】俳優の勝地涼と女優の瀧本美織がW主演を務める、2026年1月8日スタートの読売テレビ・日本テレビ系1月期木曜ドラマ「身代金は誘拐です」（毎週木曜日よる11時59分〜）より、追加キャスト4人が解禁された。
【写真】WEST.初の既婚者誕生 妻の元バレー女子代表とは？
本作は、1月に放送され話題を呼んだ「私の知らない私」を手掛けた制作チームが再び集結し、「愛する娘のために誘拐犯になれるか」という究極の選択をテーマに、前作をも上回る完全オリジナル・ノンストップ考察ミステリーである。
今回解禁されたのは、武尊と美羽を取り巻く人物たち。武尊（勝地）の職場の社長で、防犯セキュリティ会社を経営する熊守壮亮（くまもり・そうすけ）には、2008年より俳優活動を始め、ドラマ・映画「あなたの番です」など話題作への出演が続き注目を浴びる。ドラマ「オクトー」シリーズでは、エリート崩れの刑事役を演じ、圧倒的な支持を受け話題となった浅香航大が決定。
美羽（瀧本）の父親で、孫にはめっぽう弱いが、厳格な元警察官・牛久保明人（うしくぼ・あきと）には、映画「検察側の罪人」での怪演が話題となり、これまでも数々の映画やドラマで活躍。幅広い役柄を、あらゆる個性で演じ分ける実力派俳優・酒向芳が務める。
武尊に息子を誘拐されてしまう、WEB系証券会社の若き社長・有馬英二（ありま・えいじ）には、連続テレビ小説「あさが来た」での演技が高評価を受け、その後も数々の話題作に出演。多彩な表現力と演技力に定評のあるWEST.の桐山照史。
鷲尾家の二女で何者かに誘拐されてしまう、鷲尾詩音（わしお・しおん）には、ドラマ「海のはじまり」など話題作に出演。その存在感を示し、ミュージカル「SPY×FAMILY」アーニャ役でも好評を博し、一層の注目を集める泉谷星奈が務める。（modelpress編集部）
・脚本を読んでの感想は？
完全オリジナルストーリーということで、予想がつかないところが面白く、楽しみながら台本を読ませていただいています。
・熊守壮亮という役柄と役作りの中で心掛けている事は？
僕は武尊と大学時代からの親友で、今は同じ会社で働いています。子供が平和に暮らせる街を作りたい、という想いで防犯セキュリティ会社の社長をしていて、愛が強く、優しい雰囲気のキャラクターです。今までそういう役があまりなく、割とスッとしたイメージの役が多いので、しっかり表現して楽しみたいと思います。
・この作品を楽しみにしている視聴者の皆さんへメッセージをお願いします。
自分ならどうするだろうと考える間もなく、先を行く疾走感万歳の展開が見応えです。犯人は誰なのか、目的は何なのか、考察を楽しみながらご覧いただけたらと思います！
・脚本を読んでの感想は？
話の続きが早く気になる展開ですね！まだ犯人を知らないので、犯人誰なんだろうとか思いながら、でも全員がなんか疑わしい感じで見えたり…。そんなところも楽しめるだろうなと想像して、早く撮影に入りたいなと思っています。
・有馬英二という役柄と役作りの中で心掛けている事は？
有馬は先が読める、すごく頭の切れるタイプなのかなと思っています。（子どもを誘拐される）父親役を演じさせていただきますが、親子の愛だったり子供を心配する緊迫感などをうまく表現できていけたらいいなと思います。そして、ストーリーが進む中で、色濃くなっていく有馬を楽しんでいただけたら嬉しいです。
・この作品を楽しみにしている視聴者の皆さんへメッセージをお願いします。
シリアスなシーンが多いので、現場だけでも明るくしていきたいと思っています。現場のチームワークを大切にすることで、緊張感のある作品のハートフルな部分が消えないようにしたいです。そうすることで、ストーリーの世界観も深くなっていくと思っていますので、楽しみにしていてください！
・脚本を読んでの感想は？
脚本を読んで、私だったら誕生日に誘拐されるなんて本当に最悪だし怖いし…どんな気持ちで撮影しようかな？と考えたり、犯人役の方とどうお芝居をやりとりするのか、今からクランクインがとても楽しみになりました。誘拐犯が誰なのか、ぜひ考えながら見て下さい！
・鷲尾詩音という役柄と役作りの中で心掛けている事は？
詩音はいつも自分の気持ちに嘘をついて我慢したりみんなのことを考えている女の子です。我慢していることをどう家族に伝えていくのか私も楽しみですし、見てくださる皆さんにも詩音が本当に思っていることを伝えられるか見届けてほしいです！誘拐される役は初めてですが、すごいキャストさんたちとの初めての役柄でのお芝居が楽しみです。
・この作品を楽しみにしている視聴者の皆さんへメッセージをお願いします。
詩音役の泉谷星奈です。今回初めての役に挑戦します！内容もドキドキハラハラして、次はどうなるんだろう？と気になるストーリーです。是非一緒に、詩音がどうなるかドキドキハラハラしてください！
【Not Sponsored 記事】
【写真】WEST.初の既婚者誕生 妻の元バレー女子代表とは？
◆浅香航大・桐山照史ら「身代金は誘拐です」出演決定
本作は、1月に放送され話題を呼んだ「私の知らない私」を手掛けた制作チームが再び集結し、「愛する娘のために誘拐犯になれるか」という究極の選択をテーマに、前作をも上回る完全オリジナル・ノンストップ考察ミステリーである。
美羽（瀧本）の父親で、孫にはめっぽう弱いが、厳格な元警察官・牛久保明人（うしくぼ・あきと）には、映画「検察側の罪人」での怪演が話題となり、これまでも数々の映画やドラマで活躍。幅広い役柄を、あらゆる個性で演じ分ける実力派俳優・酒向芳が務める。
武尊に息子を誘拐されてしまう、WEB系証券会社の若き社長・有馬英二（ありま・えいじ）には、連続テレビ小説「あさが来た」での演技が高評価を受け、その後も数々の話題作に出演。多彩な表現力と演技力に定評のあるWEST.の桐山照史。
鷲尾家の二女で何者かに誘拐されてしまう、鷲尾詩音（わしお・しおん）には、ドラマ「海のはじまり」など話題作に出演。その存在感を示し、ミュージカル「SPY×FAMILY」アーニャ役でも好評を博し、一層の注目を集める泉谷星奈が務める。（modelpress編集部）
◆浅香航大（熊守壮亮役）コメント
・脚本を読んでの感想は？
完全オリジナルストーリーということで、予想がつかないところが面白く、楽しみながら台本を読ませていただいています。
・熊守壮亮という役柄と役作りの中で心掛けている事は？
僕は武尊と大学時代からの親友で、今は同じ会社で働いています。子供が平和に暮らせる街を作りたい、という想いで防犯セキュリティ会社の社長をしていて、愛が強く、優しい雰囲気のキャラクターです。今までそういう役があまりなく、割とスッとしたイメージの役が多いので、しっかり表現して楽しみたいと思います。
・この作品を楽しみにしている視聴者の皆さんへメッセージをお願いします。
自分ならどうするだろうと考える間もなく、先を行く疾走感万歳の展開が見応えです。犯人は誰なのか、目的は何なのか、考察を楽しみながらご覧いただけたらと思います！
◆桐山照史（有馬英二役）コメント
・脚本を読んでの感想は？
話の続きが早く気になる展開ですね！まだ犯人を知らないので、犯人誰なんだろうとか思いながら、でも全員がなんか疑わしい感じで見えたり…。そんなところも楽しめるだろうなと想像して、早く撮影に入りたいなと思っています。
・有馬英二という役柄と役作りの中で心掛けている事は？
有馬は先が読める、すごく頭の切れるタイプなのかなと思っています。（子どもを誘拐される）父親役を演じさせていただきますが、親子の愛だったり子供を心配する緊迫感などをうまく表現できていけたらいいなと思います。そして、ストーリーが進む中で、色濃くなっていく有馬を楽しんでいただけたら嬉しいです。
・この作品を楽しみにしている視聴者の皆さんへメッセージをお願いします。
シリアスなシーンが多いので、現場だけでも明るくしていきたいと思っています。現場のチームワークを大切にすることで、緊張感のある作品のハートフルな部分が消えないようにしたいです。そうすることで、ストーリーの世界観も深くなっていくと思っていますので、楽しみにしていてください！
◆泉谷星奈（鷲尾詩音役）コメント
・脚本を読んでの感想は？
脚本を読んで、私だったら誕生日に誘拐されるなんて本当に最悪だし怖いし…どんな気持ちで撮影しようかな？と考えたり、犯人役の方とどうお芝居をやりとりするのか、今からクランクインがとても楽しみになりました。誘拐犯が誰なのか、ぜひ考えながら見て下さい！
・鷲尾詩音という役柄と役作りの中で心掛けている事は？
詩音はいつも自分の気持ちに嘘をついて我慢したりみんなのことを考えている女の子です。我慢していることをどう家族に伝えていくのか私も楽しみですし、見てくださる皆さんにも詩音が本当に思っていることを伝えられるか見届けてほしいです！誘拐される役は初めてですが、すごいキャストさんたちとの初めての役柄でのお芝居が楽しみです。
・この作品を楽しみにしている視聴者の皆さんへメッセージをお願いします。
詩音役の泉谷星奈です。今回初めての役に挑戦します！内容もドキドキハラハラして、次はどうなるんだろう？と気になるストーリーです。是非一緒に、詩音がどうなるかドキドキハラハラしてください！
【Not Sponsored 記事】