山際大志郎元経済財政・再生相（57）は統一教会との関係が問題視された際、再三の追及にもかかわらず、素直に認めなかった。その鉄面皮にあきれた有権者も少なくない。今度はそんな御仁が、来月開催予定の政治資金パーティーの会費を“便乗値上げ”。関係者はあぜんとするばかり……。

与党内からもあきれる声

山際氏は高市早苗首相（64）から、自民党税調のNo.2にあたる小委員長という要職を任された。

「山際氏は岸田政権で経済再生担当相として初入閣を果たしています。もっとも、在任中には統一教会との抜き差しならない関係が大きく取り沙汰されました」

とは政治部デスク。

「当時、国会で統一教会・韓鶴子（ハンハクチャ）総裁との記念写真などの“物証”が示されたにもかかわらず、『記憶が定かではない』と歯切れの悪い答弁を繰り返すばかり。国会は紛糾し、最終的には更迭されたものの、その往生際の悪さには与党内からもあきれる声が上がったのです」（同）

そんな山際氏が、いま再び注目されている。

自民党関係者が言う。

「『山際大志郎君を励ます会』という政治資金パーティーが12月15日、都内のホテルで開催される予定なのですが、そのパーティー券の額面が例年よりも5000円高い2万5000円で売られているのです。通常、パー券は2万円と相場が決まっているので驚きました」

氏はパーティーの案内文で〈この（編集部注・政治資金規正法の）改正を受け、企業・団体の皆様がよりご協力いただきやすい環境を維持しつつ、今後も安定した政治活動を継続していくため〉として、値上げへの理解を求めている。

パー券購入のハードル

実際、法改正により、政治資金パーティーの対価を支払った者の氏名を収支報告書に記載する基準額は、27年1月には「20万円超」から「5万円超」へと引き下げられる。

「企業としては、特に山際氏のように過去にスキャンダルで注目された政治家との関係を公にしたくないのが本音でしょう。公開基準額が下がったことで、企業がパー券を購入するハードルは確実に上がったといえます」（前出のデスク）

では、値上げする意図は？ 神戸学院大学の上脇博之教授が指摘する。

「パー券を1枚2万5000円に設定すれば、2枚で非公開基準ギリギリの5万円になります。つまり“企業名を公開しない範囲で2枚買ってください”と言っているのと同じです。これでは、裏金問題を受けてカネの流れの透明化を図ろうとした法改正が骨抜きになってしまいます」

先の自民党関係者も、

「再来年の施行を口実にパー券を1枚2万5000円に引き上げ、結果として5万円分を買ってもらおうという思惑が透けて見えます。従来の1枚2万円では、2枚販売しても4万円にしかなりませんからね。法律の範囲内とはいえ、物価高で苦しむ国民感情を逆なでする行為ですよ」

「有権者を馬鹿にしている」

政治アナリストの伊藤惇夫氏が喝破する。

「自民党は政治とカネの問題を終わったことにしたいのでしょうが、実際には政治家と企業・団体との癒着に関する問題は未解決です。加えて、山際氏個人も統一教会問題に関するまともな説明責任を果たしていない。にもかかわらず、むやみに企業にパー券を売りつけようとするなんて、有権者を馬鹿にしていますよ」

山際氏は昨年の衆議院議員選挙で、かろうじて比例復活した。有権者をなおも軽んじるならば、その厚顔が泣きっ面へと変わるはずである。

「週刊新潮」2025年11月27日号 掲載