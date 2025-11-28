「ジャパンＣ・Ｇ１」（３０日、東京）

先週日曜の東京３Ｒで史上４３人目、現役では７人目となるＪＲＡ通算８００勝を達成した友道康夫調教師（６２）＝栗東。ダービー３勝などＧ１・２３勝を誇る名トレーナーが、ジャパンＣに２頭を送り込む。

アドマイヤテラはオークス３着のある母アドマイヤミヤビも育てた思い入れのある血統。友道師は「ミヤビはコロンとしていたけど、この馬は胴が長い。ミヤビはお父さんを出すからきょうだいも似ていないけど、子どもが走っているからね」と血の継承を喜ぶ。

前走の京都大賞典は４着に敗れたが、２走前に目黒記念を制しているように東京コースとの相性はいい。「胴が伸びて、より長距離馬らしくなった。調教でも左回りの方がコーナリングがスムーズ。長くいい脚を使えるし、東京二四は一番合う」と力を込めた。

もう１頭のヨーホーレイクは、現役重賞勝ち馬が６頭と少なくなったディープインパクト産駒。７歳秋を迎えたが「２年近く休んでいる期間があったので、まだまだ若いです」と衰え知らずだ。８４年のグレード制導入後、種牡馬別のＪＲＡ・Ｇ１勝利数はディープインパクトと、その父サンデーサイレンスが７１勝でトップに並ぶ。父超えとなる“単独”の座を狙い、「動きや体つきを見てもディープ産駒らしいところがある。ディープの底力を見せてくれたら」と楽しみにする。１７年にシュヴァルグラン、昨年はドウデュースで制した友道師。連覇、そして歴代単独トップのジャパンＣ３勝目へ、期待が高まる。（デイリースポーツ・井上達也）