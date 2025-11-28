おととい香港で発生した高層マンションの火災は、これまでに83人の死亡が確認されました。現在も鎮火には至っていません。

きのう撮影されたマンション内部の写真です。すべてが燃え尽くされ、瓦礫と化しています。

記者

「発生から31時間以上たちましたが、高層階ではまだ火があがっているのが確認できます」

おととい発生した香港北部・大埔区の高層マンション火災。出火当時、マンションでは大規模な修繕工事が行われ、竹でできた足場が組まれていました。

マンションの住人

「最初は1棟だけでしたが、こんなに短時間で燃え広がるとは予想できませんでした」

香港メディアによりますと、これまでに消防隊員1人を含む83人が死亡、76人が負傷しました。負傷したうち12人が重篤な状態だということです。

妻と連絡が取れない住人

「火災発生時、彼女に逃げなさいと伝えました。しかし部屋を出ると階段はすでに煙で充満し真っ暗だったので、仕方なく彼女は部屋に戻りました」

警察はこの火災に関連して、工事業者の責任者3人を過失致死の疑いで逮捕しています。

現在も鎮火には至っておらず、出火原因も分かっていません。