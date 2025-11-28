2026年1月8日より読売テレビ・日本テレビ系で放送される、勝地涼と瀧本美織のW主演ドラマ『身代金は誘拐です』に、浅香航大、酒向芳、桐山照史、泉谷星奈が出演することが決定した。

本作は、2025年1月期に放送された『私の知らない私』（読売テレビ・日本テレビ系）の制作チームによる完全オリジナルの考察ミステリー。物語のテーマとなるのは、娘を誘拐された夫婦が「娘の命を救うために、他人の子どもを誘拐できるか？」という極限の選択を迫られること。自ら犯す罪と葛藤しながらも、愛する我が子のため、追い詰められながら、犯人の正体へと迫っていく。

娘を誘拐され、「別の子どもの誘拐」という望まない罪を犯してしまう主人公・鷲尾武尊を連続ドラマ初主演となる勝地、常に娘を最優先に考え、家族の支えとなる武尊の妻・鷲尾美羽を瀧本がそれぞれ演じる。

『あなたの番です』（日本テレビ系）や『オクトー』シリーズ（読売テレビ・日本テレビ系）などの浅香は、武尊の職場の社長で、防犯セキュリティ会社を経営する熊守壮亮を演じる。浅香は熊守について、「子供が平和に暮らせる街を作りたい、という想いで防犯セキュリティ会社の社長をしていて、愛が強く、優しい雰囲気のキャラクターです。今までそういう役があまりなく、割とスッとしたイメージの役が多いので、しっかり表現して楽しみたいと思います」と語った。

映画『検察側の罪人』や『海に眠るダイヤモンド』（TBS系）などの酒向は、美羽の父親で、孫にはめっぽう弱いが、厳格な元警察官・牛久保明人役を務める。

NHK連続テレビ小説『あさが来た』にも出演したWEST.の桐山が演じるのは、武尊に息子を誘拐されてしまう、WEB系証券会社の若き社長・有馬英二。本作について桐山は「話の続きが早く気になる展開ですね！ まだ犯人を知らないので、犯人誰なんだろうとか思いながら、でも全員がなんか疑わしい感じで見えたり…。そんなところも楽しめるだろうなと想像しています」と述べた。

そして、『海のはじまり』（フジテレビ系）など話題作に出演し、ミュージカル『SPY×FAMILY』ではアーニャ役を務めている泉谷は、鷲尾家の二女で何者かに誘拐されてしまう鷲尾詩音役に決定。泉谷は、「今回初めての役に挑戦します！ 内容もドキドキハラハラして、次はどうなるんだろう?と気になるストーリーです。是非一緒に、詩音がどうなるかドキドキハラハラしてください！」とコメントを寄せている。

浅香航大（熊守壮亮役）コメント

脚本を読んだ感想完全オリジナルストーリーということで、予想がつかないところが面白く、楽しみながら台本を読ませていただいています。

熊守壮亮という役柄と役作りの中で心がけていること僕は武尊と大学時代からの親友で、今は同じ会社で働いています。子供が平和に暮らせる街を作りたい、という想いで防犯セキュリティ会社の社長をしていて、愛が強く、優しい雰囲気のキャラクターです。今までそういう役があまりなく、割とスッとしたイメージの役が多いので、しっかり表現して楽しみたいと思います。

視聴者へメッセージ自分ならどうするだろうと考える間もなく、先を行く疾走感万歳の展開が見応えです。犯人は誰なのか、目的は何なのか、考察を楽しみながらご覧いただけたらと思います！

桐山照史（有馬英二役）コメント

脚本を読んだ感想話の続きが早く気になる展開ですね！ まだ犯人を知らないので、犯人誰なんだろうとか思いながら、でも全員がなんか疑わしい感じで見えたり…。そんなところも楽しめるだろうなと想像して、早く撮影に入りたいなと思っています。

有馬英二という役柄と役作りの中で心がけていること有馬は先が読める、すごく頭の切れるタイプなのかなと思っています。（子どもを誘拐される）父親役を演じさせていただきますが、親子の愛だったり子供を心配する緊迫感などをうまく表現できていけたらいいなと思います。そして、ストーリーが進む中で、色濃くなっていく有馬を楽しんでいただけたら嬉しいです。

視聴者へメッセージシリアスなシーンが多いので、現場だけでも明るくしていきたいと思っています。現場のチームワークを大切にすることで、緊張感のある作品のハートフルな部分が消えないようにしたいです。そうすることで、ストーリーの世界観も深くなっていくと思っていますので、楽しみにしていてください！

泉谷星奈（鷲尾詩音役）コメント

脚本を読んだ感想脚本を読んで、私だったら誕生日に誘拐されるなんて本当に最悪だし怖いし...どんな気持ちで撮影しようかな？ と考えたり、犯人役の方とどうお芝居をやりとりするのか、今からクランクインがとても楽しみになりました。誘拐犯が誰なのか、ぜひ考えながら見て下さい！

鷲尾詩音という役柄と役作りの中で心がけていること詩音はいつも自分の気持ちに嘘をついて我慢したりみんなのことを考えている女の子です。我慢していることをどう家族に伝えていくのか私も楽しみですし、見てくださる皆さんにも詩音が本当に思っていることを伝えられるか見届けてほしいです！誘拐される役は初めてですが、すごいキャストさんたちとの初めての役柄でのお芝居が楽しみです。

視聴者へメッセージ詩音役の泉谷星奈です。今回初めての役に挑戦します！内容もドキドキハラハラして、次はどうなるんだろう？ と気になるストーリーです。是非一緒に、詩音がどうなるかドキドキハラハラしてください！（文＝リアルサウンド編集部）