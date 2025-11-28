「ひどいミスだ」「致命的」日本代表FWの“鬼プレス”でまさかのミス→日本人MFにゴールを許したフェイエGKを現地メディアが酷評「今夜、何度か目覚めるだろう」
現地11月27日に開催されたヨーロッパリーグのリーグフェーズ第５節で、上田綺世と渡辺剛を擁するフェイエノールトが、前田大然、旗手怜央、山田新、稲村隼翔が所属するセルティックとホームで対戦。１−３で敗れた。
11分に上田のゴールで先制したフェイエノールは、31分に旗手の浮き球のパスをヤン・ヒョンジュンに押し込まれて失点。43分にも、前田の鬼プレスに焦ったGKティモン・ヴェレンロイターがパスミスを犯し、旗手に流し込まれて逆転を許す。
さらに83分にも、前田のお膳立てからベンジャミン・ニグレンに３点目を決められ、万事休した。
オランダメディア『VP』は、旗手にパスをしてしまう形となったフェイエノールトの守護神について、「ひどいミスを犯した」と酷評した。
「ヴェレンロイターは今夜、何度か目覚めるだろう。フェイエノールトのGKはハーフタイム直前に致命的なミスを犯した」
同メディアは「マエダはすぐにドイツ人GKにプレッシャーをかけ、ボールはハタテの足下へ。ハタテは難なくゴールネットを揺らした」と続けた。
日本代表FWの猛チャージが、予想以上に速かったのかもしれない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】前田の猛プレス→GKが痛恨のミス→旗手の逆転弾
