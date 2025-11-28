リーグ連覇、5年ぶりの日本一にもさらなる高みを見据えている。ソフトバンクの孫正義オーナー（68）が27日、福岡市内のホテルで行われた球団主催のスポンサーパーティーにビデオメッセージで登場した。

直近20年で8度目となるリーグ優勝、日本一を飾った。日本一の回数では12球団ダントツだ。それでもかねて「めざせ世界一！」を掲げるオーナーは「なかなかいい確率ですよね。まあ、半分、10回勝ってないというのは心残りですけど…ぜいたくですね」と本音もチラリ。これまで以上の黄金期到来への期待も込めた。

もちろん終始、満面の笑みだった。シーズンでは故障者が続出し、4月終了時点では借金6の最下位に沈みながらV字復活しての頂点となった。日本一は5年ぶりだ。「小久保監督は素晴らしい」ともコメント。選手、首脳陣、スタッフへの感謝も口にした。

集まった700人を超える球団スポンサーの前であいさつに立った王貞治会長（85）も「やはり勝たなきゃいけないんだなとわかってたつもりですけど、改めて勝ってみてそれを強く感じている次第でございます。この1年の戦いで、自信を持った選手が増えました。来年の戦いが、大変楽しみ」とリーグ3連覇へ期待を語った。 （木下 大一）