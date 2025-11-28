お笑いタレント・やす子（27）が26日に放送された日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜後9・00）に出演。90歳まで働かなくていい金額を貯めたいことを明かした。

この日のテーマは「ワークライフバランスを捨ててる女＆大事にしてる女」。3年間で休んだ日数がわずか「7日」だけと明かしていたやす子にMCの上田晋也が「あと何年ぐらいは休みなしで働きたいと思ってるの?」と尋ねた。

これに「90歳まで働かなくてもいいお金を貯めたいなと思います」と答えた。その金額について「イメージいくらぐらい?」と明確な数字を求められると「全然分からないですけど」としつつ「5億円とかですか?」とした。

この金額に上田は「5億円ぐらいもう貯められたんじゃないですか〜?」と悪い顔をしながら指摘。やす子は「やめてください!いやいや」と言いつつ顔には笑みが浮かんだ。

この反応に「全然はっきりした否定しねぇな!」と上田が強烈なツッコミ。共演者たちも「あるぞ、これ」と、すでに目標金額を貯めているのではないかと疑うと、やす子は「マニー」と笑顔でジェスチャーして笑いを誘った。