守備のベストナインに贈られる「第54回三井ゴールデン・グラブ賞」の表彰式が27日、都内のホテルで行われ、記者投票で選ばれたセ、パ18選手にグラブ型のトロフィーと賞金50万円が贈呈された。ソフトバンクの牧原大成内野手（33）は来季も二塁手での2年連続受賞と失策ゼロを意識。恩師でもある西武・鳥越裕介ヘッドコーチ（54）は遊撃手として守備率.997のプロ野球記録を持つが、それを上回る“10割”を目指す。

育成入団からプロ15年目。“ジョーカー”と呼ばれ、一時期はユーティリティー部門のゴールデン・グラブ賞の創設を願ったことのある牧原大が二塁手として、初受賞した。

「この賞はずっとほしかった。もともとセカンドで守りをいろいろとやって、この賞からいったんは離れた。そして（今季）二塁手一本で取れた。本当にうれしく思います」

リーグ2連覇、そして5年ぶり日本一を達成したチームにとって二塁手・牧原大は本当に頼もしかった。今季レギュラーシーズンにキャリアハイの125試合出場で打撃では首位打者を獲得。そのうち104試合で“職場”を守り失策6、守備率・987。24年の74試合での7失策、同・978を上回ったが、納得はしなかった。

「後悔をするようなエラーはなかったけどできればゼロ（失策）が一番、最高です」。16年目の来季も二塁手で勝負して、さらに上を目指すと誓った。

守備の礎を築いてくれた恩人がいる。「グラブを頂いた明石さん、日々、指導いただいている本多コーチ、そして守備の基盤をつくってくれた鳥越さんに感謝したいです」。二塁手を守るグラブは2種類。背番号「8」を受け継いだ明石健志R＆Dスキルコーチから譲り受けた。「このグラブがダメになったら現役を引退しようと思ってるくらい大事」という相棒である。

目標の“10割”は20年の菊池（広島）に並ぶ二塁手のプロ野球記録であり“恩師超え”にもなる。育成選手時代から内野守備の基礎を叩き込んでくれた現西武の鳥越ヘッドコーチは、中日時代の97年に遊撃手として109試合1失策。遊撃手ではプロ野球記録となる守備率・997。途方もない数字だが、“10割”を達成できれば超えられる。「来年、頑張ってできるだけ（失策）しないように」と牧原大は意識する。

小久保監督からは来春宮崎キャンプで独自調整を許されるS組メンバー入りを伝えられた。育成出身では初の二塁手での受賞。来季、2年連続受賞となると11、12年の本多以来、球団4人目だ。「育成選手も頑張ればこうなるんだというのを示したいですし、また続けられるよう考えて調整をやっていきます」。自覚も芽生えている。 （井上 満夫）