日経225先物：28日夜間取引終値＝50円安、5万80円
28日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比50円安の5万80円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万167.1円に対しては87.1円安。出来高は3351枚だった。
TOPIX先物期近は3363.5ポイントと前日比5.5ポイント安、TOPIX現物終値比5.07ポイント安だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 50080 -50 3351
日経225mini 50070 -60 66210
TOPIX先物 3363.5 -5.5 7763
JPX日経400先物 30315 -35 1395
グロース指数先物 690 -2 284
東証REIT指数先物 売買不成立
