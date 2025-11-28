　28日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比50円安の5万80円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万167.1円に対しては87.1円安。出来高は3351枚だった。

　TOPIX先物期近は3363.5ポイントと前日比5.5ポイント安、TOPIX現物終値比5.07ポイント安だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 50080　　　　　 -50　　　　3351
日経225mini 　　　　　　 50070　　　　　 -60　　　 66210
TOPIX先物 　　　　　　　3363.5　　　　　-5.5　　　　7763
JPX日経400先物　　　　　 30315　　　　　 -35　　　　1395
グロース指数先物　　　　　 690　　　　　　-2　　　　 284
東証REIT指数先物　　売買不成立

