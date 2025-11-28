28日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比50円安の5万80円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万167.1円に対しては87.1円安。出来高は3351枚だった。



TOPIX先物期近は3363.5ポイントと前日比5.5ポイント安、TOPIX現物終値比5.07ポイント安だった。



銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高

日経225先物 50080 -50 3351

日経225mini 50070 -60 66210

TOPIX先物 3363.5 -5.5 7763

JPX日経400先物 30315 -35 1395

グロース指数先物 690 -2 284

東証REIT指数先物 売買不成立



株探ニュース

