¡Úºå¿À¡ÛÆ£Àî´ÆÆÄ¤¬¥Ê¥¤¥ó¤Ëà²Ð¤Î¶Ì¥²¥á¡¡¼çÎÏ¤Ï¾Î»¿¤â¡Ä¡Ö¼«³Ð¤¬¤É¤ì¤À¤±¤¢¤Ã¤¿¤«¡×
¡¡ºå¿À¡¦Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¡Ê£´£µ¡Ë¤¬£²£·Æü¤ËÂçºå»ÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö£²£°£²£µÇ¯ÅÙºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹Ç¼²ñ¡×¤Ë½ÐÀÊ¡£º£µ¨¤ÎÅØÎÏ¤È´Å¤µÁ´¤Æ¤ò¸«È´¤¤¤Æ¤¤¤¿»Ø´ø´±¤Ï¡¢°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¤¿¥Ê¥¤¥ó¤Ø¶¯Îõ¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÊü¤Ã¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î¶»¤Ë¼ê¤òÅö¤Æ¤Æ¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤·¤Æº£¥·¡¼¥º¥ó¿¤Ó¤¿¤Î¤«¤É¤¦¤«¡£¼«Ê¬¼«¿È¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡¸×¾¤Ï¤Þ¤ººòÇ¯£±£±·î¤Î½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤ÇÅ¥¤Þ¤ß¤ì¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤éÃÃ¤¨¤Ì¤¤¤¿¼çÎÏÁª¼ê¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¡¢¡Öº´Æ£¡¢ÃæÌî¡¢Â¼¾å¡¢ÀÐ°æ¡¢µÚÀî¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¤È¤Ã¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤ÏÎý½¬¤ËË×Æ¬¤·¡¢¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òËèÆü±ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£²ù¤·¤µ¤«¤éÍè¤ë¶¯¤µ¤¬½Ð¤Æ¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Î»¿¡£ÅØÎÏ¤òÀË¤·¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¼Ô¤À¤±¤¬·ë²Ì¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Çºò½©¥¥ã¥ó¥×¤Ë»²²Ã¤»¤º¼«¼ç¥È¥ì¤ËÎå¤ó¤À¥Ê¥¤¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¼«³Ð¤¬¤É¤ì¤À¤±¤¢¤Ã¤¿¤«¡£¶¥Áè¤Î¸µ¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¤ê¡¢ÀÚâøÂöËá¡Ê¤»¤Ã¤µ¤¿¤¯¤Þ¡Ë¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¸½¼Â¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿»þ¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¡£Áê¼ê¤è¤ê¤Þ¤º¼«Ê¬¤Ë¾¡¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤òÊÂ¤Ù¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ëº£·î¡¢¼ã¼êÃæ¿´¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿°Â·Ý¥¥ã¥ó¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤¬´À¤ò¤«¤¤¤¿¤é¤É¤¦¤«¡¢ÈùÌ¯¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡£¥ê¡¼¥°ºÇÂ®Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·à¾ï¾¡·³ÃÄá¤È¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡Ö¾¡¤Ä¤È´í¸±¤Ç¤¹¡£½çÄ´¤ò¤â¤Ã¤Èµ¿¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÉâ¤«¤ì¥à¡¼¥É¤Ë¤¯¤®¤ò»É¤·¤¿¡£
¡¡Äù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ë¤Ï£²·î¤Î²Æì¡¦½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¤³¤³¤«¤é£²¤«·î´Ö¡¢ÍèÇ¯¤Î¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ÎÂç¤¤ÊÁ¥¤Ë¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢Íî¤Á¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡×¤Èº£¥ª¥Õ¤Ø¤Î³Ð¸ç¤òÆÍ¤¤Ä¤±¡¢¡Ö»ä¤ÎÌÜ¤Ï¤´¤Þ¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£´ü¤¹¤ë»×¤¤¤Ç¥¥ã¥ó¥×¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¸×¥Ê¥¤¥ó¤Î¿´¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿²Ð¤Î¶Ì»Ø´ø´±¤Î¥²¥¡£¤·Îõ¤ÊÁè¤¤¤ÎÃæ¤Ç¤É¤ì¤À¤±Å¥½¤¯¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤¨¤ë¤«¡¢¿¿²Á¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¥ª¥Õ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£