¡ÚÎ¦¾å¡Û¶ÍÀ¸¾Í½¨¡¡£³£°ÂåÆÍÆþ¤òÌÜÁ°¤Ë¿´¶¡ÖÇ¯Îð¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é´Å¤¨¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡¡º£Ç¯£¹·î¤ÎÎ¦¾åÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÇÃË»Ò£±£°£°¥á¡¼¥È¥ëÂåÉ½¤Î¶ÍÀ¸¾Í½¨¡Ê£²£¹¡áÆüËÜÀ¸Ì¿¡Ë¤¬£³£°ÂåÆÍÆþ¤Ø¤Î¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¶ÍÀ¸¤Ï£²£·Æü¡¢ºë¶Ì¡¦Íò»³Ä®¤ÇÃÏ¸µ¤ÎÃæ³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡ÖÀ¤³¦¤ËÄ©¤à¸¶Æ°ÎÏ¡ÁÄ©Àï¤Î³Ú¤·¤ßÊý¡Á¡×¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¹Ö±é¤·¤¿¡£
¡¡¶ÍÀ¸¤Ï£²£°ÂåºÇ¸å¤Îº£µ¨¡¢ÆüËÜÁª¼ê¸¢¡Ê£··î¡Ë¤Î£±£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¤Ï£µÇ¯¤Ö¤ê¤ËÍ¥¾¡¡£ÉÙ»ÎËÌÏ¼¥ï¡¼¥ë¥É¥È¥é¥¤¥¢¥ë¡Ê£¸·î¡Ë¤Ç£¸Ç¯¤Ö¤ê¤Ë£¹ÉÃÂæ¡Ê£¹ÉÃ£¹£¹¡Ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¤âÆ±¼ïÌÜ¤È¥ê¥ì¡¼¤ÎÂåÉ½Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡Ö¡Ê£²£¸Ç¯¤Î¡Ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Ë½Ð¤ì¤Ð£´²óÏ¢Â³½Ð¾ì¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÂçÉñÂæ¤â¸«¿ø¤¨¡¢¿Ê²½¤·Â³¤±¤ë¶ÍÀ¸¤Ï¡¢£±£²·î£±£µÆü¤Ë£³£°ºÐ¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£à£³£°á¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö²¿¤Ë¤âµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Ç¯Îð¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é´Å¤¨¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ø»Ò¶¡¤À¤«¤é¤³¤¦¤À¤í¤¦¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¯·ù¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ÈÆ±¤¸¤ÇÇ¯Îð¤Ï¤â¤¦µ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£°ìÊý¤Ç¡Ö¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ë£³£°ºÐ¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¿¥¤¥à¤¬½Ð¤¿»þ¤âà£²£¹ºÐ¶ÍÀ¸¾Í½¨á¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤â¤·£³£°ºÐ¤À¤Ã¤¿¤é¤â¤Ã¤È°ã¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Àº¿ÀÅª¤Ê°Õ¼±¤Ï¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤êÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤Ë¡¢£²£°Âå¤Ë¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÂçÂÎ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡££³£°¡¢£´£°Âå¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£È¯¸À¤È¤«¤ÏÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤¦»×¤Ã¤¿¤é¤â¤¦Áá¤¯¤½¤¦¡Ê£³£°ºÐ¤Ë¡Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Ã¤Á¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¹Ô¤¤¿¤¤¡×¡££³£°Âå¤Î¶ÍÀ¸¤â¡¢Ä©Àï¤ÏÂ³¤¯¡£