¡¡¹á¹Á¤Î¾ÃËÉÅö¶É¤Ï£²£·Æü¡¢ËÌÉô¡¦¿·³¦ÃÏ¶èÂçÔ¾¤Î¹âÁØÃÄÃÏ¡Ö¹¨Ê¡±ñ¡×¤Ç£²£¶Æü¤Ëµ¯¤¤¿Âçµ¬ÌÏ²ÐºÒ¤Ç¡¢»à¼Ô¤¬£µ£µ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡££²£·Æü¤â¾Ã²Ð³èÆ°¤¬Â³¤±¤é¤ì¤¿¤¬¡¢£²£·£°¿Í°Ê¾å¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢µ¾À·¼ÔÁý²Ã¤Ø¤Î·üÇ°¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢±ø¿¦»ö·ï¤È¤·¤Æ¤ÎÁÜºº¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Âçµ¬ÌÏ½¤Á¶Ãæ¤Î£³£²³¬·ú¤Æ¤Î¹âÁØ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó·²£¸Åï¤Î¤¦¤Á£·Åï¤¬±ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¹á¹Á»Ë¾åºÇ°¤Î²ÐºÒ¤È¤Ê¤Ã¤¿Ãæ¡¢·Ù»¡¤Ï¡¢ÌäÂê¤Î¹©»ö²ñ¼Ò¤Î¼èÄùÌò£²¿Í¤È¹©»ö¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È£±¿Í¤ò²á¼ºÃ×»àÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤·¤¿¡£
¡¡²ÐºÒÅö½é¡¢Â¿¤¯¤Î³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Âçµ¬ÌÏ½¤Á¶¤Î¤¿¤á¤Ë³°Â¦¤ò°Ï¤ó¤Ç¤¤¤¿ÃÝÀ½¤ÎÂ¾ì¤À¤Ã¤¿¡£Ê£¿ô¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¡¢ÃÝ¤ÎÂ¾ì¤ÏÅ´À½¤ÎÂ¾ì¤è¤ê²ÄÇ³À¤¬¹â¤¤¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¹á¹Á»ÔÌ±¤Ï¡¢²ÐºÒ¤¬µÞÂ®¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿ËÜÅö¤Î¸¶°ø¤ÏÃÝ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³°Â¦¤ËÄ¥¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿ÎÐ¿§¤ÎËÉ¸î¥Í¥Ã¥È¤À¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹á¹Á¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊóÆ»¤Ç¤Ï¡¢¹á¹Á¤Ç¤ÏÃÝÂ¾ì¤òÁÈ¤à¹©¿Í¤ÏÀìÍÑ¤Î¡ÖÃª¹©¾Ú¡ÊÂ¾ì¿¦¿Í»ñ³Ê¾Ú¡Ë¡×¤ò»ý¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢¥Ê¥¤¥í¥ó¥í¡¼¥×¤ò»È¤Ã¤Æ½ÀÆð¤Ë·ëÂ«¤·¡¢Â¾ì¤Î°ÂÄêÀ¤âÄê´üÅª¤Ê¸¡ºº¤¬µÁÌ³¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¹Ç¯ÃÝÂ¾ì¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿¿¦¿Í¤Ïµ»½Ñ¤¬½ÏÎý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÝ¤Ë¤Ï¿åÊ¬¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÁÛÁü¤¹¤ë¤Û¤ÉÇ³¤¨¤ä¤¹¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖºÇÂç¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢ËÜÍè¤ÏÆñÇ³À¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤ÎÐ¿§¤ÎËÉ¸î¥Í¥Ã¥È¤Ë¤¢¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢¹á¹Á¥á¥Ç¥£¥¢¡¦À±ÅçÆüÊó¤Ï£²£·Æü¡¢±ø¿¦ÁÜººµ¡´Ø¡ÖÎ÷À¯¸ø½ð¡×¤¬¹¨Ê¡±ñ¤ÎÂçµ¬ÌÏ½¤Á¶¹©»ö¤Ë´Ø¤ï¤ë±ø¿¦µ¿ÏÇ¤òÄ´ºº¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÆÃÊÌ¥Á¡¼¥à¤òÀßÃÖ¤·¡¢Á´ÌÌÅª¤ÊÄ´ºº¤ËÃå¼ê¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ëÁÜº÷µß½õ¤Î²áÄø¤Ç¡¢·úÊª³°ÊÉ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÆñÇ³À¤ÎËÉ¸î¥Í¥Ã¥È¡¢ËÉ¿å¥·¡¼¥È¡¢¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯ÉÛ¤¬ËÉ²Ð´ð½à¤ËÅ¬¹ç¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤µ¿¤¤¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢³Æ³¬¤Î¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¥Û¡¼¥ë¤ÎÁë³°¤¬È¯Ë¢¥¹¥Á¥í¡¼¥ë¤ÇºÉ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÈ¯Ë¢¥¹¥Á¥í¡¼¥ë¤¬µÞ·ã¤Ê²Ð¤Î³ÈÂç¤ò¾·¤¤¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ó¥ë½»Ì±¤Ï£±¤«·îÁ°¤«¤é½¤Á¶¹©»ö¤Î´ü´ÖÃæ¤Ë²ÐºÒ¤¬µ¯¤³¤ë²ÄÇ½À¤ò¿´ÇÛ¤·¤Æ£Ó£Î£Ó¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¢¤ë½»Ì±¤Ï¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥Ã¥¯¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¡Ö³§¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡£¹©»öÃæ¤Îºî¶È°÷¤¬¤¿¤Ð¤³¤òµÛ¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬²¿¤è¤êÂç»ö¡×¤ÈÃí°Õ´µ¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£½»Ì±¤ÎÃæ¤Ë¤ÏµÛ¤¤³Ì¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÁë¤«¤éÅê¤²¼Î¤Æ¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÌÜ·âÃÌ¤â¤¢¤ë¡£
¡¡Ç³¤¨¤ä¤¹¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëËÉ¸î¥Í¥Ã¥È¤Ë¤¿¤Ð¤³¤ÎµÛ¤¤³Ì¤ò¥Ý¥¤¼Î¤Æ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ë´í¸±¤Ê¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£