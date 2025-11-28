プロ野球・巨人は27日、11選手との契約更改交渉を行いました。

中継ぎを支えた船迫大雅投手は3400万円アップの9000万円。“便利屋”と自称した石川達也投手は2050万円アップでサインしています。

キャッチャー陣では甲斐拓也選手が複数年契約で現状維持の3億円。右中指の骨折などもあり、悔しいシーズンとなりました。大城卓三選手も複数年契約で現状維持の1億6000万円、小林誠司選手も現状維持。前回、保留した山瀬慎之助選手は320万円アップの1000万円で契約更改しました。もう1人の支配下キャッチャー、岸田行倫選手は前日に7000万円でサインしています。

そして、ベストナインやゴールデン・グラブ賞に選出された泉口友汰選手は5900万円と3700万円の大幅アップになりました。

▽11月27日の巨人契約更改まとめ（金額は推定）甲斐拓也 3億円（現状維持）大城卓三 1億6000万円（現状維持）船迫大雅 9000万円（3400万円アップ）泉口友汰 5900万円（3700万円アップ）小林誠司 4000万円（現状維持）門脇誠 4000万円（500万円ダウン）石川達也 3650万円（2050万円アップ）泉圭輔 3500万円（850万円ダウン）増田大輝 2700万円（250万円アップ）堀田賢慎 1500万円（160万円ダウン）山瀬慎之助 1000万円（320万円アップ）