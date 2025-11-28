壇上に注がれる歓声と拍手は、ドラフト指名された選手たちに負けていなかった。

１１月２６日、神田駿河台の明大リバティータワーで行われた東京六大学野球秋季リーグ戦優勝パレード後の祝勝会。副将の瀬千皓（せ・ちひろ）外野手（４年＝天理）は卓越したトーク術を披露し、最後まで場内を盛り上げた。

終演後、自身の４年間を振り返り、言った。

「本当に長かったですね。デビューが早かったというのもあるんですけど、その真ん中がすごくキツかった。２年生、３年生が一番しんどいシーズンだったんで、すごく長く感じました」

奈良の強豪・天理では高校通算２２発の強打者。同校１年秋の明治神宮大会では２本塁打を記録し、３年春のセンバツでは４番打者として４強に貢献した。

鳴り物入りで明大の門をたたき、迎えた１年春のリーグ戦初戦・東大戦。「６番・右翼」でスタメン出場すると、初回の第１打席で左越えにホームランを放った。１年生の“開幕戦初打席弾”は東京六大学史上初の快挙だった。

だが１年秋以降、本領発揮はならなかった。その理由をこう分析した。

「最初うまくいきすぎて、そこからダメになって。自分がやってきたことが正しいのか、明治の野球に合っているのか、いろいろ迷ってしまって。結局、自分の長所を消すような…小さくなってしまったので、それが良くなかったかなと思います」

どんなに結果が出なくても、持ち前の明るさだけは失わなかった。試合に出られない悔しさ、ベンチに入れないつらさを胸にしまい込み、でっかい声を張り上げた。

□宗山主将の直談判…忘れられない一言

どん底で苦しんでいた３年秋のことだ。瀬がベンチを外れそうになると、主将の宗山塁（現楽天）が田中武宏監督（ともに当時）に「瀬を入れてください」と直談判してくれた。宗山からはこう言われた。

「お前はベンチに必要や」

瀬の心に残る、忘れられない一言である。

「その時から、僕は自分の結果がダメでも、チームを盛り上げることを続けなくちゃいけないと思ったんです。宗山さんにそう言ってもらっているのに、落ち込んだりしたら、期待を裏切ることになってしまう。だから最後までずっと、明るく声を出していこうと、そこで決めたんです」

副将の重責を担い、迎えた大学最終年。春のリーグ戦では５試合に出場したが、５打数無安打。しかし、野球の神様はこの若者の奮闘を、どこかで見ていたに違いない。

ラストシーズンの今秋、慶大２回戦。１−１で迎えた７回２死、代打で登場。勝ち越しのソロを左翼席にたたき込んだ。華々しいデビューから実に１２６０日ぶりの一発だった。雄々しくダイヤモンドを一周すると、腹の底から大きな声で、叫んだ。

「もう何回も、心が折れそうな時があったんですけど…頑張れたのは、今井のおかげなんですよ」

□「俺たちが静かになってちゃダメ」励まし合った瀬と今井

同学年の今井英寿（４年＝松商学園）。今井もまた、２年春の早大１回戦で「６番・右翼」でスタメン出場し、リーグ戦初アーチを含む５打数４安打４打点と大暴れしながら、その後は出場機会に恵まれず、雌伏の時が長かった。

それでも二人で「絶対諦めるな」と励まし合った。ともにベンチ入りを逃したとしても、試合前の決起集会では盛り上げ役に徹した。

今井は回想した。

「途中で野球が嫌になるぐらい、思うようにいかなくて。でもそういう時に、千皓がいた。そのおかげで、大学野球を辞めずにやり切ることができたんです。ベンチ入りを外れて、すごく悔しかったんですけど、俺たちが静かになってちゃダメだって。カラ元気でもチームを盛り上げようと、やってきた仲間なんで」

今井はこの秋の法大１回戦、３−３の同点で迎えた７回２死三塁、右越えに決勝の２ランをかっ飛ばした。ベンチでは我が事のように喜ぶ瀬の姿があった。

□逆境でも笑顔…真の「強さ」

瀬と今井は卒業後も、社会人で野球を継続する。

瀬が「野球をやるからには、プロ野球を目指したい」と言えば、今井も「自分の長所の肩を生かして、外野手で勝負したい。走攻守すべてでレベルを上げて、本塁打を打てるような選手になりたい」と夢を描いた。

思い通りの４年間じゃなかったからこそ、学べたことがある。逆境でも笑顔で立ち向かえることこそ、真の「強さ」に他ならない。そんな背中を後輩たちは、しっかりと見ていた。

紫紺の軍団に確かな「置き土産」を残して、二人は新たなステージへと向かう。涙と汗を流した分だけ、新天地でも必要な人材となるに違いない。（編集委員・加藤弘士）