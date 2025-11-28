ブルージェイズとのワールドシリーズは4勝3敗

米大リーグのドジャースはブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）を4勝3敗で制し、2年連続世界一に輝いた。運命の第7戦は延長11回の死闘に。優勝を決める直前、右翼を守っていたアンディ・パヘス外野手の珍行動が発見され、注目が集まっている。

MLB公式YouTubeは日本時間25日、「ワールドシリーズ第7戦の内側：ドジャースがトロントでワールドシリーズ制覇を決めた編集前映像」として動画を公開。様々なアングルから撮影された名シーンの中、浮き彫りになったのがパヘスの珍行動だ。

延長11回1死一、三塁の大ピンチで山本由伸投手がカークを打ち取った。遊撃のベッツがゴロをつかんで二塁ベースを踏み、一塁へ送球。ダブルプレーが完成して歓喜の瞬間を迎えた。

ベッツが二塁ベースを踏む直前、三塁側から捉えられた映像には右翼のパヘスが早くも両手を突き上げている光景が収められていた。まだ優勝が決まっていないタイミングでのフライングのガッツポーズに、X上の米ファンから様々な声が上がった。

「これを初めて見た時、本当に素晴らしいと思ったよ！」

「チームメートに信頼があるんだ」

「これ本当に大好き」

「ゴロだって気づいたとき、私もこうなったよ」

「数週間経ったが、まだ信じられない。こういう投稿は飽きないな」

「バットが折れたとき、私たち全員が確信した」

「あああ、感動する」

「私も気づいたよ」

WSでは山本が3登板3勝の大活躍でシリーズMVPを獲得。大谷翔平投手、佐々木朗希投手もチームに貢献した。



