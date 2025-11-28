女優の北川景子（３９）が２７日、都内で主演映画「ナイトフラワー」（２８日公開、内田英治監督）の公開前夜祭イベントに登壇した。

内田監督のオリジナル脚本で、北川は貧困家庭のシングルマザーで、愛する我が子を育てるためにドラッグの売人になることを決意する主人公・夏希を演じた。北川は役作りについて「夏希はもともと凶悪な人ではなくて、一生懸命２人の子どもを育てている関西のユーモアあふれるお母さん。家族とずっと生きていきたいというその一心で犯罪に手を染めているので、まっすぐな愛情、ピュアな気持ちを大事にして演じたいと思いました」と振り返った。

イベントには、劇中で北川の子ども役を演じた渡瀬結美（９）、加藤侑大（５）がサプライズで花束を持って登場。撮影以来約１年ぶりの再会だったようで、北川は「心なしか大きくなっている気がする…！」と成長に感無量の様子だった。

渡瀬は北川への手紙を読み上げ「ママが悲しんでいると私も悲しくなり、ママが笑っていると私もうれしくなりました。夏希ママと一緒にお芝居させていただいたことは私の大切な宝物です。一生大事にする」と感謝。北川は「撮影時のことがすごくよみがえった。感情がこみ上げてくるものがあって、結美ちゃんと侑大くんと一緒にやったからこそ、そういう芝居が生まれたんだろうなと思います。本当に感動しました」と胸を熱くした。

自身にとっても思い入れのある作品。北川は「誰か大切な人と心を通わせるようなきっかけになったり、新しい道を一歩踏み出す励みになったり、そんな作品になったら」と力を込めたが「もう明日公開なので、つべこべ言わないです。金、土、日が勝負になっています。この３日間が非常に大切になっています！」と力説していた。