¡È£³ÂåÌÜ¡¦»³¤Î¿À¡É¿ÀÌîÂçÃÏ»á¡¢È¢º¬±ØÅÁ¤Ï¡Ö£±»þ´Ö¤Ç¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ë¡×¥ì¡¼¥¹Ãæ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼£²£µÇÜ¡ÄÆ²¾ì½Ö°ì»á¡¢º´Æ£½Ó»á¤ÈÍ¥¾¡Í½ÁÛ¤â
¡¡ÀÄ³ØÂç»þÂå¤ËÈ¢º¬±ØÅÁ£µ¶è¤Ç³èÌö¤·¡Ö£³ÂåÌÜ¡¦»³¤Î¿À¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¿ÀÌîÂçÃÏ»á¡Ê£³£²¡Ë¡á£Í¡õ£Á¥Ù¥¹¥È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º¡Ê£Í£Á£Â£Ð¡ËÁª¼ê·ó´ÆÆÄ¡á¡¢¾®Àâ²È¤ÎÆ²¾ì½Ö°ì»á¡Ê£¶£²¡Ë¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼¤Îº´Æ£½Ó»á¡Ê£¶£²¡Ë¤¬ºÂÃÌ²ñ·Á¼°¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎ¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£È¢º¬±ØÅÁ¤ÎÌ¥ÎÏ¤äÂè£±£°£²²óÂç²ñ¡ÊÍèÇ¯£±·î£²¡¢£³Æü¡Ë¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ê¤É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£Í¥¾¡Í½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿ÀÌî»á¤¬Êì¹»¤ÎÀÄ³ØÂç¡¢Æ²¾ì»á¤ÏÌ¾Ìç¤ÎÃæÂç¡¢º´Æ£»á¤ÏÈÖ¶¸¤ï¤»¤ò´üÂÔ¤·¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦¹½À®¡áÃÝÆâ¡¡Ã£Ï¯¡Ë
¡¡£²£°£±£µÇ¯È¢º¬±ØÅÁ£µ¶è¤ò¶Ã°ÛÅª¤Ê¶è´ÖµÏ¿¤ÇÁöÇË¤·¡¢ÀÄ³ØÂç¤Î½éÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¿ÀÌîÁª¼ê·ó´ÆÆÄ¡£È¢º¬±ØÅÁ¤Ê¤É¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾®Àâ¤ä·Ù»¡¾®Àâ¤òÂ¿¤¯¼¹É®¤·¤Æ¤¤¤ëÆ²¾ì»á¡£Å°Äì¤·¤¿¼èºà¤ÇÈ¢º¬±ØÅÁ¤ä¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ê¤É¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ëº´Æ£»á¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎ©¾ì¤Ï°Û¤Ê¤ë¤¬¡¢È¢º¬±ØÅÁ¤Ø¤Î»×¤¤¤Ï¶¯¤¤¡£
¡¡¿ÀÌîÁª¼ê·ó´ÆÆÄ¡Ê°Ê²¼¿À¡Ë¡Ö°ìÆü¤Ç¡¢¤¤¤ä¡¢£±»þ´Ö¤Ç¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬È¢º¬±ØÅÁ¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Î¾ì¹ç¡¢ÀÄ³ØÂç£³Ç¯»þ¤Ë£µ¶è¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë£Ó£Î£Ó¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤¬Ìó£±£°£°£°¿Í¤«¤éÌó£²Ëü£µ£°£°£°¿Í¤ËÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¡ØÈ¢º¬±ØÅÁ¤ò»È¤¤¤¹¤®¡Ù¤ÈÈãÈ½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¡¢ËÍ¤¬£Í¡õ£Á¥Ù¥¹¥È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º¡Ê£Í£Á£Â£Ð¡Ë¤Î´ÆÆÄ¤ò¤·¤Æ¡¢¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼±ØÅÁ¡ÊÁ´ÆüËÜ¼Â¶ÈÃÄ±ØÅÁ¡¢ÍèÇ¯£±·î£±Æü¡Ë¤Ë½é½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤âÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¤«¤é¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Æ²¾ì»á¡Ê°Ê²¼Æ²¡Ë¡ÖÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ç³èÌö¤·¤¿Áª¼ê¤Ï¡¢¤½¤ì¤òºÇÂç¸Â¤ËÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¤¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ÏÁª¼ê¼÷Ì¿¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Î²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡£±ØÅÁ¤Ï»Ä¹ó¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤¹¡£¥¿¥¹¥¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£Áª¼ê¤¬¼ºÂ®¤¹¤ë¤È¡¢µã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡º´Æ£»á¡Ê°Ê²¼º´¡Ë¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¹â¹»Ìîµå¤Î²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤È¶¦¤ËÆüËÜ¤ÎÉ÷Êª»í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ì¡¼¥¹¤â¥³¡¼¥¹¤âÈþ¤·¤¤¡£»þ¤Ë¤Ï»Ä¹ó¤ÊÅ¸³«¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ò´Þ¤á¤ÆÌ¥ÎÏ¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡±ØÅÁ¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Æ²¾ì»á¤ÏÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó»²²Ã¤¹¤ë´ØÅì³ØÀ¸Ï¢¹ç¥Á¡¼¥à¤òÉÁ¤¤¤¿¾®Àâ¡Ö¥Á¡¼¥à£´¡×¡Ê¼Â¶ÈÇ·ÆüËÜ¼Ò¡Ë¤ò½ÐÈÇ¡£º´Æ£»á¤ÏÁáÂç£Ï£Â¤ÎÅÏÊÕ¹¯¹¬»á¡Ê¸½½»Í§ÅÅ¹©´ÆÆÄ¡Ë¡¢ÅìÍÎÂç£Ï£Â¤ÎÁêÂô¹¸¡Ê¸½°°²½À®¡Ë¤éÎòÂå¤Î¥¨¡¼¥¹¤¿¤Á¤òÅ°Äì¼èºà¤·¤¿¡ÖÈ¢º¬£²¶è¡×¡ÊÆÁ´Ö½ñÅ¹¡Ë¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤È¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÂÐ¾ÈÅª¤ÊÉ½¸½¤ÇÈ¢º¬±ØÅÁ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ²¡Ö¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï²¿¤Ç¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Á´¤¯¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï½ñ¤¯¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤³¤È¤È¤¢¤êÆÀ¤ë¤³¤È¤Î¥é¥¤¥ó¤®¤ê¤®¤ê¤ò¹¶¤á¤ë¤³¤È¤¬¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÌÌÇò¤µ¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡º´¡Ö¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¸µ¡¹¡¢Áª¼ê¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇ÷ÎÏ¤¬Âé¸ï¡Ê¤À¤¤¤´¡ËÌ£¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤«¡¢ÇØ·Ê¤äÉñÂæÎ¢¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¿¤¤¡×
¡¡¿À¡ÖËÜ¤òÆÉ¤à¤³¤È¤Ç³Ø¤Ö¤³¤È¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡££Í£Á£Â£Ð¤Ç¤Ï²ÝÂê¿Þ½ñ¤ò·è¤á¤ÆÁª¼ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥ÕÁ´°÷¤¬Æ±¤¸ËÜ¤òÆÉ¤ß¡¢ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅÀ¤Ê¤É¤òÈ¯É½¤¹¤ë²ñ¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡£³¿Í¤È¤â¤ËÀÄ³ØÂç½Ð¿È¡£ÀÄ³ØÂç¤ÎÆÃÄ¹¤äÌ¥ÎÏ¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¡£
¡¡Æ²¡Ö¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¡Ø·Ú¤¤¡Ù¡£¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡¡º´¡Ö¥Á¥ã¥é¥Á¥ã¥é¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¡¢¤ä¤ë»þ¤Ï¤ä¤ë¡£½¸ÃæÎÏ¤¬¤¢¤ë³ØÀ¸¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¥ó¤È¥ª¥Õ¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¿À¡Ö¤½¤ì¤ÏÀÄ³ØÂç±ØÅÁ¥Á¡¼¥à¤Ë¤â¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡º£µ¨¤Î³ØÀ¸£³Âç±ØÅÁ½éÀï¤Î½Ð±À±ØÅÁ¡Ê£±£°·î£±£³Æü¡Ë¤Ï¹ñ³Ø±¡Âç¤¬²÷¾¡¡£Âè£²Àï¤ÎÁ´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¡Ê£±£±·î£²Æü¡Ë¤Ï¶ðÂç¤¬°µ¾¡¡£Á°²ó¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¤ÏÀÄ³ØÂç¤¬À©¤·¤¿¡£Ä¾¶á¤Î£³Âç±ØÅÁÇÆ¼Ô¤È¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÀ¸¤«¤·¤¿ÇúÈ¯ÎÏ¤¬¤¢¤ëÃæÂç¤¬¡Ö£´¶¯¡×¤È¤·¤ÆÍ¥¾¡¸õÊä¤Ëµó¤¬¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥¨¡¼¥¹»³¸ýÃÒµ¬¡Ê£´Ç¯¡Ë¡¢£µ¶è¤Î¡Ö»³¤ÎÌ¾ÃµÄå¡×¹©Æ£¿µºî¡Ê£³Ç¯¡Ë¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ë¡¼¥¡¼ÎëÌÚÎ°°ý¡Ê¤ë¤¤¡Ë¤òÍÊ¤¹¤ëÁáÂç¤ò´Þ¤á¤Æ¡Ö£µ¶¯¡×¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡Âè£±£°£²²óÈ¢º¬±ØÅÁ¤ÎÅ¸Ë¾¤Ï¡©
¡¡¿À¡ÖÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ï¤ä¤Ï¤êÀÄ³ØÂç¤¬¶¯¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£È¢º¬¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢°ìÈÖ¡¢Îý½¬¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤ÏÀÄ³ØÂç¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Æ²¡Ö¤½¤í¤½¤íÃæÂç¤¬Í¥¾¡¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤Á¤ç¤¦¤É¡¢£±£¹£¹£¶Ç¯°ÊÍè¡¢£³£°Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤ò¸«¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¤¤Ä¤âÆ±¤¸¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Ä¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËèÇ¯¡¢Í¥¾¡¥Á¡¼¥à¤¬ÊÑ¤ï¤ëÊý¤¬È¢º¬±ØÅÁ¤Ï¤è¤êÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤·¡¢¶¥µ»¥ì¥Ù¥ë¤¬¾å¤¬¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡º´¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÀ¤³¦¤ËÎã¤¨¤ë¤È¡¢ÀÄ³ØÂç¡¢¶ðÂç¡¢ÃæÂç¡¢ÁáÂç¤Ê¤É¤Ï¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤ò°ú¤¤º¤ê²¼¤í¤¹ÀªÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÏÌÌÇò¤¤¡£º£²ó¡¢£´¶¯¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï£µ¶¯¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Ä¥¢¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¡ÊÈÖ¶¸¤ï¤»¡Ë¤ò¸«¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÆÃ¤Ë±ýÏ©¤Ç¤Ï¥¢¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¤¬µ¯¤³¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤·¡¢´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡È¢º¬±ØÅÁ¤Î¾Íè¡¢Ì¤Íè¤Ø´üÂÔ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡©
¡¡º´¡Ö´ØÅì¤ÎÂç³Ø¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Á´¹ñ¤ÎÂç³Ø¤¬½Ð¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£È¢º¬±ØÅÁ¤òÌÜ»Ø¤¹Áª¼ê¤â¡¢È¢º¬±ØÅÁ¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¿Í¤â¤â¤Ã¤ÈÁý¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡Æ²¡Ö£µÇ¯¡¢£±£°Ç¯¥¹¥Ñ¥ó¤Ç¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÂç¤¤ÊÊÑ²½¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢£µ£°Ç¯¸å¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¤ÏÁÛÁü¤¬¤Ä¤¤Þ¤»¤ó¡£¿Í´Ö¤Ï¼«Ê¬¤¬»à¤Ìº¢¤Þ¤Ç¤·¤«ÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤³¤Î£³¿Í¤ÎÃæ¤Ç¿ÀÌî·¯¤À¤±¤Ï£µ£°Ç¯¸å¤âÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î»þ¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¤ò¸«ÆÏ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡¡¿À¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¢¡¿ÀÌî¡¡ÂçÃÏ¡Ê¤«¤ß¤Î¡¦¤À¤¤¤Á¡Ë£±£¹£¹£³Ç¯£¹·î£±£³Æü¡¢°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡££³£²ºÐ¡£ÀÄ³ØÂçÁí¹çÊ¸²½À¯ºö³ØÉôÂ´¶È¡£È¢º¬±ØÅÁ¤Ï£²Ç¯£²¶è£¶°Ì¡¢£³Ç¯£µ¶è¶è´Ö¾Þ¡¢£´Ç¯£µ¶è£²°Ì¡££³Ç¯»þ¤ÏÀÄ³ØÂç½éÍ¥¾¡¡¢£´Ç¯»þ¤ÏÏ¢ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¥³¥Ë¥«¥ß¥Î¥ë¥¿¤ò·Ð¤Æ¡¢¥×¥í¥é¥ó¥Ê¡¼¤ËÅ¾¸þ¡£¸½ºß¤Ï£Í¡õ£Á¥Ù¥¹¥È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º¤ÎÁª¼ê·ó´ÆÆÄ¡£
¡¡¢¡Æ²¾ì¡¡½Ö°ì¡Ê¤É¤¦¤Ð¡¦¤·¤å¤ó¤¤¤Á¡Ë£±£¹£¶£³Ç¯£µ·î£²£±Æü¡¢°ñ¾ë¸©½Ð¿È¡££¶£²ºÐ¡£ÀÄ³ØÂç¹ñºÝÀ¯¼£·ÐºÑ³ØÉôÂ´¶È¡££²£°£°£°Ç¯¤ËÌîµå¤òÂêºà¤È¤·¤¿¡Ö£¸Ç¯¡×¤Ç¾®Àâ¤¹¤Ð¤ë¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢ºî²È¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£·Ù»¡¾®Àâ¤È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾®Àâ¤ò¼´¤ËÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤ò¼¹É®¡£¼ç¤ÊÃø½ñ¤Ï¡Ö·º»ö¡¦ÌÄÂôÎ»¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡Ö¥Á¡¼¥à¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¡£
¡¡¢¡º´Æ£¡¡½Ó¡Ê¤µ¤È¤¦¡¦¤·¤å¤ó¡Ë£±£¹£¶£³Ç¯£³·î£µÆü¡¢ËÌ³¤Æ»½Ð¿È¡££¶£²ºÐ¡£ÀÄ³ØÂç·Ð±Ä³ØÉôÂ´¶È¡£½ÐÈÇ¼Ò¤ò·Ð¤Æ¡¢£¹£³Ç¯¤«¤é¥Õ¥ê¡¼¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¡¢Î¦¾å¤òÃæ¿´¤Ë¡Ö»Å»ö¤ÏÃÇ¤é¤Ê¤¤¡×¤¬¥Ý¥ê¥·¡¼¡£¼ç¤ÊÃø½ñ¤Ï¡Ö°ðËÜ½á°ì¡¡£±£¹£·£¹¡½£²£°£°£²¡×¡ÖµÜËÜ¹±Ì÷¡¡³Ø¤Ö¿Í¡×¡ÖÈ¢º¬£°¶è¤ò¶î¤±¤ë¼Ô¤¿¤Á¡×¤Ê¤É¡£