ロッテのドラ１、健大高崎の最速１５８キロ右腕・石垣元気（１８）が２７日、群馬・高崎市内のホテルで入団交渉に臨み、契約金１億円プラス出来高、年俸１６００万円で仮契約を結んだ。背番号は１８に決まった。

ピンストライプのユニホームに袖を通し、表情を引き締めた。石垣は１０月２４日の指名あいさつの際、憧れのドジャース・佐々木朗希が背負った「１７」を希望していたが、「１８」を選んだ。「結構迷っちゃいました」と明かした上で「１７は佐々木朗希投手で定着している。だったら自分は１個上をいって、ロッテの１８は自分と言ってもらえるようになりたいので、１８を希望しました」と瞳を輝かせた。

１８番は９月のＵ―１８ワールドカップで日本代表として背負った思い出の番号。達成したい数字に「来年には１６０キロ。８月くらいからは１軍で投げたい」と早期デビューへ力を込めた。対戦したい打者は「ソフトバンクの柳田さん。小さい頃から見ていて、すごいバッター」と声を弾ませ、将来的なメジャー志向に「もちろんあります。世界で活躍したい」と夢を描いた。

「相手に絶望を与えられるような投手になれば、球界を代表する投手になれると思います」と石垣。エースナンバーとともに新たな剛腕伝説を、幕張の地で刻んでいく。（加藤 弘士）

◆ロッテの背番号１８ ８７年のドラフト１位で入団し、９６年まで背負った剛腕・伊良部秀輝が有名。９７年からはヤンキースに移籍し、圧倒的な存在感を示した。００年から０９年は清水直行。１２年から１８年は左腕・藤岡貴裕。１９年の涌井秀章を挟み、２０年からは二木康太が背負った。