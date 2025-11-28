第４５回ジャパンＣ（３０日、東京）の枠順が２７日、確定した。前回の天皇賞・秋を○―◎で馬単１３９０円を的中した櫻坂４６の武元唯衣（２３）は、その秋の盾を制した３歳マスカレードボールを本命に指名。祖父は元ＪＲＡ調教師で競走馬が身近にいる環境で育った経験をもとに、鋭い視点でビッグレースを分析する。馬券は２８日１８時３０分からネットで発売される。

＊ ＊ ＊

前回の天皇賞・秋は◎ミュージアムマイルが負けるとしたら○マスカレードボールと思っていたのですが、それが起こってしまいました…（笑）。本命は２着で馬単は当たりましたが、正直に言うと悔しい的中。今回はスッキリと当てたいです！

最も思い出に残るジャパンＣは、ヴェラアズールが勝った２２年です。馬運車の運転手をしている私のおじさんが、東京まで輸送しました。しかも、渡辺薫彦（くにひこ）調教師と同級生で昔からの仲良し。２人が感動して泣きながら抱き合った話を聞きましたし、私も“くに君”って呼ばせてもらっている身近な方で、すごく思い出深く、おじさんのことを誇りに思いますね。

今年はそれぞれに強い理由がしっかりあります。今回はマスカレードボールにします！ 前回もお話ししたザ・東京のシティーボーイ。東京で発揮する力がえげつない（笑）。昨年の天皇賞・秋、ジャパンＣと連勝したドウデュースをふわっと思い出したりもして。２着だった日本ダービーであれだけの走りを見せてくれましたし、ルメール騎手もＧ１３連勝するなど、秋も無双していますからね。

次はクロワデュノールで、３歳馬２頭は本当に僅差。差が出るとしたら、海外帰りかどうかだけだと思います。この世代は強いイメージがあって、予想していると気づいたら３歳馬ってことが多いので黄金世代かも！？

３番手はジャスティンパレスでいきます。もうすぐ引退ということですが、この秋も安定して強い競馬をしていますよね。何より４００メートル距離が延びるのはベストで、馬券に絡んでくると思いますね。

カランダガンはドバイの走りを見た時にどっから飛んできた！？って感じで、めちゃくちゃ強いなって。３連勝中で、とんでもない勢いと成績。日本のスピード競馬の経験の差で４番手にしましたが、来日がビッグニュース！ 現地で見られる人がうらやましいです。

ダノンデサイルは、あれだけドバイでカッコいい姿を見せて、日本のファンを興奮させてくれました。何といってもダービー馬。追い切りを見ると、海外帰りでも調子は良さそうです。

目黒記念を勝ったアドマイヤテラも舞台は全く問題ありません。前走はおそらく馬場が敗因で、良馬場だったらいいですね。コツコツじっくり自分の強さを出し続けてきて、応援したくなります。

サンライズアースは逆に馬場が重かったら、一気に私の中の順位が上がります。とにかくスタミナがあって、粘り勝つみたいなスタイルの勝負なら可能性があると思います。

○…マスカレードボールは、１０年前にショウナンパンドラが制した１５番に決定した。岡田助手は「もう少し内が良かったけど、人気馬を見ながら行けるので外も悪くないと思います。前走より少しピリッとはしていますが、精神的には落ち着いています」と状態の良さを感じていた。追い切り翌日の木曜は軽い運動で終えた。

絶好調ルメール、最多タイ５勝へ マスカレードボールとコンビを組むクリストフ・ルメール騎手（４６）＝栗東・フリー＝は今秋、秋華賞、菊花賞、天皇賞・秋とＧ１３連勝し、今年１２４勝でリーディングに立つなど絶好調。初騎乗だった前走後には「３歳でレベルの高い馬。（今後も）改めてＧ１を勝てると思います」と絶賛。勝てば武豊騎手と並ぶ歴代最多タイのＪＣ５勝目で、名手のリードに注目が集まる。

◆武元 唯衣（たけもと・ゆい）２００２年３月２３日、滋賀県生まれ。２３歳。２０年１０月から櫻坂４６のメンバー。野球は巨人ファンで、今季限りで現役を引退した長野久義さん推し。祖父が栗東の元調教師で、親戚には厩務員などの競馬関係者が多い。海外の思い出は祖父の管理馬出走に同行したドバイ遠征。