恒例となった明石家さんまのスペシャルドラマ第１１弾、日本テレビ系「さんまと坂本九 ２人の国民的スター 知られざる運命」が１２月１４日午後７時から放送される。

２０１５年の第１弾放送から、明石家さんまの知られざる一面を掘り起こしてきた特番。第１１弾では、既に大スターとして活躍していた坂本九と、寝る暇もなく働き、まさにスターへの道を駆け上がっていた若かりし頃の明石家さんま。２人の大スターの知られざる運命を完全ドラマ化する。

１９８５年８月１２日、日本列島を衝撃のニュースが駆け巡った。「日本航空１２３便 消息不明」。乗客乗員合わせて５２４名。その中の１人に…昭和を代表する国民的スター坂本九がいた。消えた日本航空１２３便。日本国民が固唾を呑んで事故の詳細を見守る中、さんまの周辺も慌ただしく情報が錯綜していた。「さんまも乗っている…」。実はさんま、大阪のラジオ「ＭＢＳヤングタウン」に出るため、毎週月曜日に１８時１２分発の「日本航空１２３便」に乗っていた。

あれから４０年…昭和・平成・令和の芸能界を駆け抜けてきた明石家さんま。あの時さんまは何を思ったのか？本人はもちろん、関係各所への綿密なインタビューをもとに、明石家さんまと坂本九の知られざるドラマが明らかになる。

毎年、数々のスターが明石家さんまを演じてきたが、今年、明石家さんまを演じるのは山田裕貴。そして坂本九は山本耕史が演じる。

山田は撮影を終えて「さんまさんを擬似体験させてもらいながら、感じるものがたくさんありました。演じるまで、テレビで見るさんまさんしか知らなかったので、泣けてきてしまいました」とコメント。

山本も「このドラマは、すごく素敵なさんまさんの１ページを描いた作品になっていると僕は思うので、関わらせていただいてとてもうれしかったです」と思いを寄せた。