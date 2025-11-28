¡Ú´äÅÄ¹¯À¿¤ÎÇ®·ì¡ª¡ª¶¥ÇÏÆ»¡Ûº£²ó¤Ï¼«Ê¬¤Ç¶¥ÇÏ¤ò¤Ä¤¯¤ë¡¡¥Û¥¦¥ª¥¦¥Ó¥¹¥±¥Ã¥Ä¤ÇÅ·¹ñ¤Î¥¸¥§¥ó¥Æ¥£¥ë¥É¥ó¥Ê¤Ë¾¡ÍøÆÏ¤±¤¿¤¤
¡¡±ºÏÂµÇ°¤ò¥Û¥¦¥ª¥¦¥ë¡¼¥ì¥Ã¥È¤Ç¾¡¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤¬½é¤ÎÃÏÊý¶¥ÇÏ¤Ø¤Î½ÐÁö¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼Â¤ÏÅ¬À¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÃÏÊý¤Î½Å¾Þ¤ÏÈæ³ÓÅª¡¢¼ÂÎÏº¹¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÇÏ·²¤¬¥Ð¥é¤±¤ä¤¹¤¯¡¢¶¥ÇÏ¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¡£º£²ó¤Ï»×ÏÇÄÌ¤ê¤Ë¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¸þ¤³¤¦ÀµÌÌ¤Ç¤Ý¤Ã¤«¤ê¤È³«¤¤¤¿Æâ¤Î¶õ´Ö¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢¥í¥¹¤Ê¤¯µÓ¤¬¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Ä¾Àþ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÈ¿±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤¤¤¤ÆâÍÆ¤Ç·ë²Ì¤â½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡½µËö¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó£Ã¤âÆ±¤¸¾¡ÉéÉþ¤ÇÂçÉñÂæ¤Ë»²Àï¤·¤Þ¤¹¡£¥Û¥¦¥ª¥¦¥Ó¥¹¥±¥Ã¥Ä¤Ç¤¹¡£Á°²ó¡ÊÅ·¹Ä¾Þ¡¦½©¡á£±£³Ãå¡Ë¤Ï¥¹¥í¡¼¤ÎÎ®¤ì¤Ë£²ÈÖ¼ê¤Ç¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Á´¤¯ÎÏ¤ò½Ð¤»¤Ê¤¤ÉÔ´°Á´Ç³¾Æ¤Ë½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï²ù¤¤¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¼«Ê¬¤Ç¶¥ÇÏ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£µ÷Î¥¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ëµ¤¤Ë¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡££±¡¢£²¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤¦¤Þ¤¯¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¡¢Íî¤È¤·²á¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃ¸¡¹¤È¥é¥Ã¥×¤ò¹ï¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£»ý¤ÁÌ£¤òºÇ¤âÀ¸¤«¤¹·Á¤ÏÅöÁ³¡¢Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡º£½µ¤Ï¤«¤Ä¤Æ¼çÀï¤À¤Ã¤¿¥¸¥§¥ó¥Æ¥£¥ë¥É¥ó¥Ê¤¬»à¤Ë¤Þ¤·¤¿¡£Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿£²£µÆü¤Ï£±£³Ç¯Á°¡¢°ì½ï¤Ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó£Ã¤ò¾¡¤Ã¤¿Æü¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ëµ¤»ý¤Á¤Î¶¯¤µ¤Ç¾¡¤ÁÀÚ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÀµÄ¾¡¢¥ª¥ë¥Õ¥§¡¼¥ô¥ë¤Ë¾¡¤Æ¤ë¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤ª¤é¤º¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤ä¤ì¤ë¤«¤È¤¤¤¦Ä©Àï¤Ç¤·¤¿¡£º£²ó¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÄ©Àï¼Ô¤ÎÎ©¾ì¡£¿ÍÇÏ°ìÂÎ¤ÎÁö¤ê¤Ç¡¢¤¢¤Î»þ°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¾¡Íø¤òÅ·¹ñ¤ØÆÏ¤±¤é¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ê£Ê£Ò£Áµ³¼ê¡Ë