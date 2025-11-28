有田哲平、“初の冠ソロラジオ”放送決定 “音楽＋おしゃべり”軸に今後も不定期放送 初回は「オアシス」特集
ニッポン放送は28日、お笑いコンビ・くりぃむしちゅーの有田哲平がパーソナリティーを務める特別番組『有田哲平 おしゃべりMUSIC』を、12月8日午後6時より放送することを発表した。
【写真】13年ぶりのテレ東出演でザキヤマと共演する有田哲平
ニッポン放送では、ソロとして2005年6月まで『目からウロコ！24』、コンビとして08年12月まで『くりぃむしちゅーのオールナイトニッポン』でレギュラーパーソナリティを担当していた有田。数々の人気ラジオ番組を担当してきた有田だが、今回放送される『有田哲平 おしゃべりMUSIC』が、個人の冠名で初めてのソロラジオ番組となる。
プロレス、アニメ、ゲーム、映画など多岐にわたる趣味をもつ有田が長年愛するのが「音楽」。特に洋楽に造詣が深く、1年間にリリースされた楽曲の中から優れた作品を「アリデミー賞」として独断で選出。その愛の深さを受け、2021年以降毎年、BSの人気洋楽番組にゲスト出演している。
“愛する「音楽」を中心に、彼ならではの「おしゃべり」を加えた番組にしよう”との思いから、今回の番組名となった。番組は今後も不定期で届けていく予定で、初回となる今回は、英国の伝説的ロックバンド「オアシス」を特集。2日間で計10万人超が熱狂した先月の「オアシス」東京ドーム公演を現地で堪能した有田が、16年ぶりとなった来日公演の感想と、音楽への想いを熱く語る。
また、番組をサポートするコメンテーターとして、『ロッキング・オン』元編集長で、音楽＆映画ライターの粉川しのが登場する。
【写真】13年ぶりのテレ東出演でザキヤマと共演する有田哲平
ニッポン放送では、ソロとして2005年6月まで『目からウロコ！24』、コンビとして08年12月まで『くりぃむしちゅーのオールナイトニッポン』でレギュラーパーソナリティを担当していた有田。数々の人気ラジオ番組を担当してきた有田だが、今回放送される『有田哲平 おしゃべりMUSIC』が、個人の冠名で初めてのソロラジオ番組となる。
“愛する「音楽」を中心に、彼ならではの「おしゃべり」を加えた番組にしよう”との思いから、今回の番組名となった。番組は今後も不定期で届けていく予定で、初回となる今回は、英国の伝説的ロックバンド「オアシス」を特集。2日間で計10万人超が熱狂した先月の「オアシス」東京ドーム公演を現地で堪能した有田が、16年ぶりとなった来日公演の感想と、音楽への想いを熱く語る。
また、番組をサポートするコメンテーターとして、『ロッキング・オン』元編集長で、音楽＆映画ライターの粉川しのが登場する。