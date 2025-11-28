『身代金は誘拐です』追加キャスト発表 桐山照史が息子を誘拐される父役【コメント全文】
俳優の勝地涼と瀧本美織がW主演を務める、読売テレビ・日本テレビ系1月期木曜ドラマ『身代金は誘拐です』（2026年1月8日スタート、毎週木曜 後11：59〜深0：54※全11話）の追加キャストが27日、発表された。
【写真】実は…連続ドラマ初主演！コメディーじゃない勝地涼
本作では、2025年1月期『私の知らない私』を手掛けた制作チームが再集結。娘を誘拐された夫婦が「娘の命を救うために、他人の子どもを誘拐できるか？」という極限の選択を迫られる完全オリジナルノンストップ考察ミステリーとなる。
今回は、主人公・鷲尾武尊（わしお たける／勝地）と妻・鷲尾美羽（わしお みう／瀧本）を取り巻く、物語の重要なキャラクターを担う豪華キャスト陣が、発表された。浅香航大、酒向芳、桐山照史（WEST.）、泉谷星奈が出演する。
浅香は、武尊の職場の社長で、防犯セキュリティ会社を経営する熊守壮亮（くまもり そうすけ）、酒向は、美羽の父親で、孫にはめっぽう弱いが、厳格な元警察官・牛久保明人（うしくぼ あきと）、桐山は、武尊に息子を誘拐されてしまう、WEB系証券会社の若き社長・有馬英二（ありま えいじ）、泉谷は、鷲尾家の二女で何者かに誘拐されてしまう、鷲尾詩音（わしお しおん）を演じる。
【コメント全文】
■浅香航大 （熊守壮亮役）
――脚本を読んでの感想は。
完全オリジナルストーリーということで、予想がつかないところが面白く、楽しみながら台本を読ませていただいています。
――熊守壮亮という役柄と役作りの中で心がけていることは。
僕は武尊と大学時代からの親友で、今は同じ会社で働いています。子どもが平和に暮らせる街を作りたい、という想いで防犯セキュリティ会社の社長をしていて、愛が強く、優しい雰囲気のキャラクターです。今までそういう役があまりなく、割とスッとしたイメージの役が多いので、しっかり表現して楽しみたいと思います。
――視聴者へのメッセージ。
自分ならどうするだろうと考える間もなく、先を行く疾走感満載の展開が見応えです。犯人は誰なのか、目的は何なのか、考察を楽しみながらご覧いただけたらと思います！
■桐山照史（有馬英二役）
――脚本を読んでの感想は。
話の続きが早く気になる展開ですね！まだ犯人を知らないので、犯人誰なんだろうとか思いながら、でも全員がなんか疑わしい感じで見えたり。そんなところも楽しめるだろうなと想像して、早く撮影に入りたいなと思っています。
――有馬英二という役柄と役作りの中で心がけていることは。
有馬は先が読める、すごく頭の切れるタイプなのかなと思っています。（子どもを誘拐される）父親役を演じさせていただきますが、親子の愛だったり、子どもを心配する緊迫感などをうまく表現できていけたらいいなと思います。そして、ストーリーが進む中で、色濃くなっていく有馬を楽しんでいただけたらうれしいです。
――視聴者へのメッセージ。
シリアスなシーンが多いので、現場だけでも明るくしていきたいと思っています。現場のチームワークを大切にすることで、緊張感のある作品のハートフルな部分が消えないようにしたいです。そうすることで、ストーリーの世界観も深くなっていくと思っていますので、楽しみにしていてください！
■泉谷星奈（鷲尾詩音役）
――脚本を読んでの感想は。
脚本を読んで、私だったら誕生日に誘拐されるなんて本当に最悪だし怖いし。どんな気持ちで撮影しようかな、と考えたり、犯人役の方とどうお芝居をやりとりするのか、今からクランクインがとても楽しみになりました。誘拐犯が誰なのか、ぜひ考えながら見てください！
――鷲尾詩音という役柄と役作りの中で心がけていることは。
詩音はいつも自分の気持ちに嘘をついて我慢したりみんなのことを考えている女の子です。我慢していることをどう家族に伝えていくのか私も楽しみですし、見てくださる皆さんにも詩音が本当に思っていることを伝えられるか見届けてほしいです！誘拐される役は初めてですが、すごいキャストさんたちとの初めての役柄でのお芝居が楽しみです。
――視聴者へのメッセージ。
詩音役の泉谷星奈です。今回初めての役に挑戦します！内容もドキドキハラハラして、次はどうなるんだろう？と気になるストーリーです。ぜひ一緒に、詩音がどうなるかドキドキハラハラしてください！
