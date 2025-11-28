´äËÜ¾È¡ÈÃ¤Ç·½õ¡ÉÍ½´ü¤»¤Ì¥é¥¤¥Ð¥ëÅÐ¾ì¤Ç¥Á¥Ù¥Ã¥È¥¹¥Ê¥®¥Ä¥Í´é¤Ë¡Ä¡ØÎø¤¹¤ë·Ù¸î24»þ season2¡ÙÂè7ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡Snow Man¤Î´äËÜ¾È¤¬¼ç±é¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÇòÀÐËã°á¤¬Ì³¤á¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¶âÍË¥Ê¥¤¥È¥É¥é¥Þ¡ØÎø¤¹¤ë·Ù¸î24»þ season2¡Ù¡ÊËè½µ¶âÍË¡¡¸å11¡§15¡Ë¤ÎÂè7ÏÃ¤¬28Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£ºÇ½ª¾Ï¤ØÆÍÆþ¤¹¤ëº£²ó¡¢»ö·ï¤âÎø¤â·Ù¸î¤âº®ÆÙ±²´¬¤¯Å¸³«¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡Û¥±¥ó¥«¡Ä¡©¥¨¥×¥í¥ó»Ñ¤Î´äËÜ¾È¡õÇòÀÐËã°á
¡¡2024Ç¯1·î´ü¤Ë¥ª¥·¥É¥é¥µ¥¿¥Ç¡¼ÏÈ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØÎø¤¹¤ë·Ù¸î24»þ¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¡£season2¤Ç¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤Î»ö¶È³ÈÂç¤ËÈ¼¤¤¡¢Ìµ¹ü¤Ê¥Ü¥Ç¥£¡¼¥¬¡¼¥É¡¦Ã¤Ç·½õ¤Ï¿··Ù¸î¥Á¡¼¥à¤È¶¦¤ËºÆ»ÏÆ°¡£°ìÊý¡¢ÇòÀÐ±é¤¸¤ëÊÛ¸î»Î¤Î´ßÂ¼Î¤²Æ¤È¤Ï±óµ÷Î¥Îø°¦¤È¤Ê¤ê¡Ä¡£
¡¡Ã¤Ç·½õ¤¬³á¸¶¡ÊÈÄÈøÁÏÏ©¡Ë¤«¤é¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¸Þ½½Íò»¦³²»ö·ï¤ÎÁÜºº»ñÎÁ¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤¿»¦³²¸½¾ì¤Î°äÎ±ÉÊ¼Ì¿¿¤«¤é¡¢Ã¤Ç·½õ¡¢¸¶Ì«¡ÊÆ£¸¶¾æ°ìÏº¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆÄÇÃ«¸üÆÁ¡Êº£Ìî¹À´î¡Ë¤ÏÀéÁá¡ÊÀ®³¤Íþ»Ò¡Ë¤Ëµ¿ÏÇ¤ò¶¯¤á¤ë¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï³Î¾Ú¤Ï¤Ê¤¯¡¢²±Â¬¤Î°è¤ò½Ð¤Ê¤¤¾õ¶·¡£¤·¤«¤·¡¢Ã¤Ç·½õ¤Ï¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÎºÇÃæ¤Ë¤âÆ¬¤ÎÃæ¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤¬¤è¤®¤ê¡¢ÀéÁá¤Ø¤Îµ¿Ç°¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¡Ä¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò½ª¤¨¡¢¥¦¥¨¥¢¤òÃ¦¤®¾åÈ¾¿ÈÍç¤È¤Ê¤Ã¤¿ÌµËÉÈ÷¤Ê¾õ¶·¤Ç¡¢Ã¤Ç·½õ¤ÎÇØ¸å¤«¤éÀéÁá¤¬¸½¤ì¤Æ¡Ä¡Ê!?¡Ë¶ÛÇ÷¤Î½Ö´Ö¤¬Ë¬¤ì¤ëÃ¤Ç·½õ¤ÈÀéÁá¡£¤½¤·¤Æ¡¢·Ù¸î¥Á¡¼¥à¤Ç¤ÏÀéÁá¤Ø¤Îµ¿ÏÇ¤¬Éâ¾å¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Á¡¼¥àÆâ¤Ë¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤ÆâÄÌ¼Ô¡È¥é¥¯¥À¡É¤ÎÂ¸ºß¤â¤¤¤Þ¤À¤Ä¤«¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¡¢·Ù¸î¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï¶ÛÇ÷¤ÈÉÔ²º¤Ê¶õµ¤¤¬Éº¤¦¡£¤â¤Ï¤äµ¿¤ï¤·¤¤ÏÁ´°÷¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¾õ¶·²¼¤Ç¤â¡¢¥Á¡¼¥à¤¬·Ù¸î¤òÃ´¤¦¹ñºÝÅªÂç¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¶µ°é¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Ï¹ï°ì¹ï¤È¶á¤Å¤¯¤¬¡Ä¤½¤ó¤Ê¥Á¡¼¥à¤ËÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢³«ºÅ3ÆüÁ°¤Ë²¿¤ÎÃÎ¤é¤»¤â¤Ê¤¤¤Þ¤ÞµÞ¤¤ç²ñ¾ì¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¡¢Ã¤Ç·½õ¤¿¤Á·Ù¸î¥Á¡¼¥à¤Ï¥¤¥é¥¤¥é¤ÈÉÔ°Â¤¬¤µ¤é¤ËÊç¤ë¡£¤½¤Î¾å¡¢¤Ê¤ó¤ÈÇúÇËÍ½¹ð¤Þ¤Ç¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡£Ã¤Ç·½õ¤ÎÎ¨¤¤¤ëµ¿ÏÇ¤Î¥Á¡¼¥à¤ÏÇÈÍð¤ËËþ¤Á¤¿Âç¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î·Ù¸î¤Ë¤É¤¦Ä©¤à¤Î¤«¡£
¡¡¿ô¡¹¤ÎÌäÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¡¢¶ÛÄ¥¤ÇÄ¥¤êµÍ¤á¤ëÃ¤Ç·½õ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍ£°ì¿´¤¬Ìþ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬Î¤²Æ¤ÎÂ¸ºß¡£¤·¤«¤â¡¢¶µ°é¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Ø¤Î»²²Ã¤¬·è¤Þ¤ê¡¢Î¤²Æ¤¬ºÆ¤Óµ¢¹ñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ï¤º¤ÎÃ¤Ç·½õ¤À¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¶õ¹Á¤Þ¤Ç·Þ¤¨¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Ã¤Ç·½õ¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Î¤²Æ¤È¥ë¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ÎÃË¡£¤·¤«¤â¡¢Ã¤Ç·½õ¤ÎÌÜ¤«¤é¸«¤¿2¿Í¤Ï¤È¤Æ¤â¿ÆÌ©¤½¤¦¤Ç¡Ä¡£
¡¡»×¤Ã¤Æ¤â¤ß¤Ê¤«¤Ã¤¿2¿Í¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¡¢Ã¤Ç·½õ¤Ï¼»ÅÊ¤òÄÌ¤ê±Û¤·¤ÆµõÌµ¡Ê!?¡Ëµ¤¤Å¤±¤Ð¡È¥Á¥Ù¥Ã¥È¥¹¥Ê¥®¥Ä¥Í¡É´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Æ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¸«¤»¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤´°àú¤Ê¤Þ¤Ç¤ÎÃ¤Ç·½õ¤Î¡È¥Á¥Ù¥¹¥Ê´é¡É¤ËÃíÌÜ¤À¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ¡¢Í½´ü¤»¤Ì¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÎÅÐ¾ì¤ËÃ¤Ç·½õ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃ¤Ç·½õ¤òÆ°ÍÉ¤µ¤»¤Þ¤¯¤ëÎ¤²Æ¤¬¡¢¸Þ½½Íò»¦³²»ö·ï¤òÄÉ¤¦Ã¤Ç·½õ¤äÌ«¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÍê¤â¤·¤¤Â¸ºß¤Ë¡£Ì«¤¬Î¤²Æ¤Ë°Õ¸«¤òÊ¹¤¤¿¤¤¤ÈÁêÃÌ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Î¤²Æ¤Ï¡Ö»ä¤Ë¤â¶¨ÎÏ¤µ¤»¤Æ¡×¤È¿½¤·½Ð¤Æ¡¢ÊÛ¸î»Î¤È¤·¤Æ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÄ´¤Ù»Ï¤á¤ë¡£Î¤²Æ¤Ï²¿¤«¼ê³Ý¤«¤ê¤¬¤Ä¤«¤á¤ë¤«¤â¤È¡¢¸Þ½½Íò¤¬¤«¤Ä¤Æµ¯¤³¤·¤¿Ï¢Â³¶¯Åð»¦¿Í»ö·ï¤Î¸øÈ½µÏ¿¤òÀÁµá¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ÎµÏ¿¤«¤éÎ¤²Æ¤ÈÌ«¤Ï¾×·â¤Î»ö¼Â¤Ø¤È¤¿¤É¤êÃå¤¯¤³¤È¤Ë¡£
