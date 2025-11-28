『笑点』１年ぶり座布団10枚達成 春風亭昇太「本当にすばらしい豪華な賞品が待っています」
30日放送の日本テレビ系演芸番組『笑点』（毎週日曜 後5：30）では、座布団10枚を達成することが28日、事前告知された。座布団10枚達成は、2024年12月22日放送の三遊亭小遊三以来、約1年ぶりとなる。
【番組カット】平野美宇と約20年ぶりの卓球対決！三遊亭小遊三
先週23日の放送では、大喜利の冒頭に司会の春風亭昇太が「私、実際に見ましたが、座布団10枚溜まると、本当にすばらしい豪華な賞品が待っていますから、頑張ってください」とメンバーを激励。林家たい平から「は〜い」というやる気のない返事が送られていた。
しかし、たい平が面白い回答をして座布団を獲得すると、10枚まであと1枚を示す「白いリーチ座布団」が登場し、会場が沸く。3問目の「我慢しながらひと言」というお題に対して、春風亭一之輔に続いて、たい平が昇太の悪口を言ってしまい座布団を3枚持っていかれてしまったところで番組が終了した。
現在の座布団の獲得枚数は、林家たい平と立川晴の輔が6枚ずつ、三遊亭小遊三が4枚、春風亭一之輔と桂宮治が3枚ずつ、三遊亭好楽が1枚となっている。果たして、面白い回答を重ねて、座布団10枚を獲得するのはどのメンバーなのか。豪華賞品の内容とともに期待が高まっている。
