“伝説の家政婦”志麻さん、心も体も温まる絶品鍋紹介 食材の切り方も伝授
“伝説の家政婦”志麻さんことタサン志麻氏が、きょう28日放送の日本テレビ系『沸騰ワード10』（後7：56〜後8：54）に出演する。
【写真】家でプール！のびのびと水遊びを満喫する志麻さん＆子どもたち
今回は「心も体も温まる絶品志麻さん流鍋＆麺SP」。たっぷり薬味で新発想の体ぽかぽか鍋や、白菜やネギなどの定番食材にトマトともずくを入れるアレンジ鍋、豆乳、みそ、ニンニクの旨味トリプルコンボ鍋など、志麻さん流鍋が続々登場する。手羽先を入れた鍋のたったひとつの味付けや、志麻さん絶品ラーメンも紹介。スタジオでは食材の切り方だけでうまさ激変の簡単鍋を披露する。
また、以前の放送から話題沸騰中のAIを使って驚きの映像をあっという間に作り上げてしまう“AIの魔術師”宮城明弘氏が、AI音声を操るプロと最強のAIコンビを結成し、映像ではなかなか見ることのできなかった「日本を変えた歴史瞬間」をAIでフル再現する。写真だけで日本の歴史的瞬間を再現する『AIタイムトラベル』が新企画として紹介される。
1953年の渋谷駅が映像になる。この年に日本で初めて始まったことは。さらに、1991年バブル期に派手に遊んでいた有名人が登場。果たしてその人物とは。バナナマン結成に関わる、青年時代の日村勇紀の悩みが明らかになる。
