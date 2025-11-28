大食いタレントのギャル曽根（39）が27日、自身のインスタグラムを更新。京都・舞鶴市の親善大使に任命されたことを発表した。

ギャル曽根は「実は、、、！！！」と書き出し、「先日、地元京都府舞鶴市の親善大使に任命して頂きました！！！！！！」と報告。

続けて「大好きな地元舞鶴市の良さを皆さんに知ってもらえるように頑張りたいと思いますので宜しくお願いします」と決意し、「市長にお会いできて光栄です」とつづり。舞鶴市の鴨田秋津市長との記念ショットなどを公開した。

そして「京都府には海があるって知ってた？」「かまぼこは本当に全然違うから食べてほしい」「今の季節舞鶴蟹が絶品」と、ハッシュタグを用いて投稿した。

この投稿に「親善大使おめでとうございます」「舞鶴のスーパースター」「可愛さ満点のギャル曽根ちゃん最高」「ギャル曽根さんは、舞鶴市の英雄です」などのコメントが寄せられている。

また鴨田市長も自身のインスタグラムに「舞鶴愛をたっぷり語ってもらって嬉しかった。これからの連携にワクワクします。いつか大食い対決も実現できれば！」と就任式の様子を投稿している。