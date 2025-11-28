俳優福士蒼汰（32）が主演するフジテレビ系月9ドラマ「東京P.D. 警視庁広報2係」（1月13日放送開始、午後9時）の新キャストが28日、発表され吉川愛（26）、正名僕蔵（55）、竹財輝之助（45）、谷原七音（21）らが出演する。

同作は、描かれることは珍しい警視庁広報に焦点を当て、捜査現場との対立と葛藤、互いの意地とメンツがテーマの完全オリジナルストーリーの社会派警察ドラマ。

福士演じる今泉麟太郎は、捜査一課を夢見るも広報課へ異動に。過去に起きた事件のトラウマから記者のことを嫌っていた今泉が、広報という立場で事件解決に向けて奔走する姿を描く。今泉を陰で支える広報2係の切れ者係長、安藤直司を、福士と初共演の緒形直人（58）が演じる。

吉川は今泉が異動してくる広報課2係のマドンナ的存在の熊崎心音を演じる。約2年半ぶりのフジ系連続ドラマ出演となる。組織のルールや怖さも理解しているしっかり者の役に「サバサバしていて仕事もできて、みんながあこがれるような人物だなと思いました。指導をしていく場面がたくさんあるので、きちんと学んでから取り組んでいきたいと思います」と意気込んだ。

広報課2係の管理官、下地和哉を正名が演じる。「いわゆる中間管理職という役柄ですね。上役に気を使い、部下に気を配り、2係の潤滑油として涙ぐましく立ち振る舞うも、誰からも褒められることのない人物です（笑い）」と役柄を話した。

竹財は元捜査二課の刑事で、社内不倫がばれたことで広報課へ異動した時永修二を演じ「個性的な役者が集まった作品ですので、テンポや間を大事にしながらお芝居を楽しみたいなと思っております」とコメントを寄せた。

谷原章介（53）の長男、谷原七音（21）は、フジ系ドラマ初出演で、巡査長、玉田宏樹を演じる。「初めて警察官を演じるということで台本を読む前は正直不安な気持ちがありましたが、実際に台本を読んでみると深く真っすぐに考えさせられる面白い内容で、今は不安よりも皆さんにも早くこの世界に触れてほしいという気持ちでいっぱいです」と期待を膨らませた。

他に、広報課2係の警部補、水野和香を太田莉菜（37）が、広報課長、真部正敏を本多力(46)が演じる。