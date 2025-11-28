11月29日放送の『ベストアーティスト2025』（日本テレビ系）に、Snow Manが出演する。

同番組は人気アーティストがパフォーマンスを披露するだけでなく、さまざまな特別企画があるのも特徴のひとつだ。今年も趣向を凝らした特別企画が行なわれる予定で、Snow ManはSTARTO ENTERTAINMENT所属アーティスト8組による「一夜限り！夢の楽曲シャッフルメドレー」に参加する。今年の番組テーマ「音楽の旅～Music journey～」を受けて、8組がデビュー前から歌い繋いできた名曲を「音楽の旅」メドレーとして披露するそうで、どんな企画になるのか今から楽しみだ。

■2017年「RESCUE」で出演、「D.D.」「Grandeur」など初披露

振り返ってみると、Snow Manはデビュー前の6人体制時代に『ベストアーティスト2017』に初出演を果たしている。その時は中丸雄一とタッグを組んで、KAT-TUNの「RESCUE」を披露。派手なアクロバットとダンスでステージを盛り上げていた。その後、2019年に再び同番組に出演。現在の9人体制でデビュー曲の「D.D.」を初パフォーマンスした。パワフルなダンスが印象的なステージで、Snow Manのパフォーマンスの精度の高さ、そして彼らが持つエネルギッシュさをお茶の間に印象付けたのではないだろうか。

そして、デビュー年である2020年にも出演。カバーメドレーではKAT-TUNの「Real Face」をアクロバットで見せつつ、クールに歌い上げていた。さらに3rdシングル表題曲「Grandeur」も同番組で初披露。同曲では9人全員で迫力あるダンスを見せ、「Real Face」とはまた違った一面を見せていた。

2021年は5thシングル表題曲「Secret Touch」をテレビ初披露。同番組で見せてきたイメージを一新するかのようなミディアムバラードである同曲を繊細に歌い、彼らの可能性の新たな側面を示していた。また、あわせて「Grandeur」もパフォーマンスしたため、ギャップがよりわかりやすく表現されていたのではないだろうか。

2023年は8thシングル表題曲「タペストリー」をパフォーマンス。彼らの歌唱力に注目が集まったことも記憶に新しい。また、エモーショナルなダンスや白い衣装も美しく、楽曲の世界観をしっかり表現していたのではないだろうか。それができるのも、デビュー以降着実に成長を重ねてきたSnow Manだからこそだろう。

そして、2024年。岩本照が手術による活動制限をしていたため不在だったが、8人で4thアルバムリード曲の「EMPIRE」をクールに披露。曲調も相まって、鬼気迫るほどのパフォーマンスに息を呑んだ人も多いだろう。その姿はSnow Manの存在を視聴者に印象付けるものでもあった。さらに番組後半では「タペストリー」もパフォーマンス。「EMPIRE」とはまったく異なる色を持つ曲を披露したことで、Snow Manの幅広さを表現することに繋がっていた。

『ベストアーティスト』の“常連”ともなっているSnow Man。今年はどんなパフォーマンスを見せてくれるのだろうか。5周年イヤーのラストスパートとなる『ベストアーティスト2025』出演。特別企画も含め、彼らのパフォーマンスに注目だ。

（文=高橋梓）