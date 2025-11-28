Ｊ１清水は２７日、静岡市内でアウェー・湘南戦（３０日）に向け一部非公開調整した。ＦＷ千葉寛汰は前節のＣ大阪戦（９日、１―４）で６試合ぶりにベンチ入り。出番に飢える若武者が、今夏復帰後初のリーグ戦先発を見据えてアピールを続ける。

チャンスは自らたぐり寄せる。千葉はこの日の全体練習後にも居残りでシュート練習に参加。一心不乱に打ち込み続けた。「とにかく試合に出ていいプレーをする、数字を残す。この２つだけです」と自分に言い聞かせるようにうなずいた。

６月にＪ２藤枝への期限付き移籍から復帰後はベンチスタートが続く。最後の出場は９月２０日の京都戦までさかのぼるが、状態が悪いわけではなく、２３日の日大との練習試合では主力組の一角で１本目に先発。ＧＫの隙を突いて１得点した。「（ゴールを）決めたことは良かったけど、もっと守備でもやれたことはあった」と満足することなく振り返った。

湘南とは今季公式戦２戦２勝と相性がいい。相手はすでに降格が決定しているが、油断は禁物。「個人能力が高いチーム。勢いに呑（の）まれないように押し返す」。前節のＣ大阪戦は開始１１分までに２失点と、今季ワーストとも言える内容で完敗しており、チームとしても３週間で生まれ変わった姿を見せる必要がある。「（前回のように）ふわっと入るとゲームが壊れる。先制点を取るつもりでやる」と語気を強めた。

チームは１３位ですでに残留を確定。残り２試合は来季を占う戦いになる。若きストライカーが持てる力を全てぶつける。