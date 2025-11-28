スポーツ専門局「ESPN」電子版はブルージェイズがディラン・シース投手（29）と7年総額2億1千万ドル（約327億円）の契約をしたことについて、「B」判定を下している。

シースは明確な能力と才能を持ちながら、結果が安定せずフラストレーションの溜まるタイプ。ブルージェイズの金額はESPNの5年総額1億4500万ドルの予想と比べても高い水準だ。

プラス材料は純粋な球質。「Stuff＋」指標（スピン、変化量、球速など複数要素から算出）は、シースの各球種をメジャーでもトップクラスと評価している。耐久性も5年連続で少なくとも32先発を記録。2021年以降、メジャー全体で先発数が最多だ。一方でマイナス材料は過去4年間のERA（防御率）は、2.20→4.58→3.47→4.55と大きく変動。WARも2022年の6.4から、2025年には1.1まで低下した。投手有利の本拠地でこの数字である。

特に2025年のロードERAは5.58で、ア・リーグ東地区の打者有利な地区と球場に移ることは不安材料だ。効率性の欠如は四球の多さと高い球数につながり、32先発中10試合で5回未満しか投げられなかった。

ただブルージェイズが期待するのは、FIP（投手の結果のうち、奪三振、与四球・与死球、被本塁打と守備の影響をほとんど受けない要素だけで投手を評価）が4年間ほぼ安定している点だ。

数値は3.10、3.72、3.10、3.56で、平均3.36。実際のERAの変動はBABIP（フェアゾーンに飛んだ打球がヒットになった割合を表す）の影響（2022年は.261、2023年は.331）による部分が大きい。最低でも、ケビン・ガウスマン、トレイ・イェサビッジ、シェーン・ビーバー、ホセ・ベリオスのローテーション中位の安定した戦力にはなる。好調時のシースはエース級。もしビーバーが健康で、ベリオスの肘炎症が一時的なものなら、この先発陣は球界屈指の陣容になる可能性がある。