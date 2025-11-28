¡Úµð¿Í¡Û¾¾ËÜ¹ä¤¬2Ç¯2.5²¯±ß¤ÇÆþÃÄ¡Ö¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×ÇØÈÖ¹æ¤Ï9¤Ë·èÄê
¹ñÆâFA¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤ÆÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤éµð¿Í¤ØÆþÃÄ¤·¤¿¾¾ËÜ¹äÁª¼ê¤¬ÆþÃÄ²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾¾ËÜÁª¼ê¤ÎÆþÃÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿åÌîÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¤Ï¡Ö°¤Éô´ÆÆÄ¤ÈÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¾¾ËÜÁª¼ê¤ò³ÍÆÀ¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥ì¡¼¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤âÌîµå¤ËÂÐ¤¹¤ë»ÑÀª¡¢¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤â¤È¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ë¤¤Æµ±¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¼éÈ÷¡¢¸ª¡¢µÓ¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤Ç¤¹¤·¡¢³°Ìî¤Î°ì³Ñ¤ÇÃæ¿´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È³ÍÆÀ¤Ë»ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÇØÈÖ¹æ¤Ï9ÈÖ¤Ë·è¤Þ¤ê¡¢¾¾ËÜÁª¼ê¤Ï¡ÖÀµÄ¾9ÈÖ¤À¤Ã¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥Õ¥¡¥ó¤Ç°é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢9ÈÖ¤È¤¤¤¨¤ÐÀ¶¿å(Î´¹Ô)¤µ¤ó¤Èµµ°æ(Á±¹Ô)¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬ËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤¹¤´¤¯¤Æ¡¢³°Ìî¼ê¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¿ô»ú¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÇØÈÖ¹æ¤òÇØÉé¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾¾ËÜÁª¼ê¤Î·ÀÌó¤Ï2Ç¯Áí³Û2²¯5000Ëü±ß(¶â³Û¤Ï¿äÄê)¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£