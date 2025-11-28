小田急江ノ島線藤沢駅の新改札が設置される予定の藤沢駅南北自由通路＝２７日、藤沢市

藤沢駅南北自由通路の拡幅と小田急江ノ島線藤沢駅の橋上化に向けた駅改良工事を巡り、神奈川県藤沢市は２７日、２０２６年１月末に橋上駅舎２階の新改札の利用を開始する方針を明らかにした。「湘南の玄関口」といわれる同駅の混雑解消や利便性の向上を図る。同日の市議会藤沢都心部再生・公共施設再整備特別委員会で報告した。

現在、小田急の改札は駅南側に面する駅舎１階に設けられているが、通勤・通学時間帯には他線への乗り換え客と、駅舎２階を南北に横断する人々の動線が重なり、慢性的に混雑が発生していた。

改良工事は市と小田急電鉄、ＪＲ東日本の３者で進め、２６年１月末に新改札をＪＲと同じ２階の南北自由通路西側に設置する。市の担当者は「交差する場所の混雑が解消し、２階部分にあるＪＲと江ノ島電鉄の路線にも乗り換えやすくなる」と期待を寄せる。

市と小田急は２３年６月、南北自由通路の小田急側ゾーン（延長約４１メートル）の横幅を現行の８メートルから１６メートルに拡幅する工事と、同駅改札を橋上化する工事に着手していた。２６年度末までに改札内のエレベーターとエスカレーターの使用を開始し、２７年度末までに自由通路小田急側ゾーンの拡幅と同駅改札の橋上化を完了し、新しい駅舎ビルを新設する予定。