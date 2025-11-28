11月22日に生放送された旅バラエティ番組『朝だ！生です旅サラダ』（ABCテレビ）に、女優の西田尚美がゲスト出演した。

現在放送中のドラマ『すべての恋が終わるとしても』（ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット、毎週日曜よる10時15分～）で、主人公の母親役を好演している西田。

『すべ恋』では息子の哀しい運命に涙するシーンが続いていた西田だが、この日の『旅サラダ』では念願だったという紅葉の奥入瀬渓流を訪れ、透き通るような笑顔と好奇心にあふれたチャーミングな表情を見せている。

実は、『旅サラダ』へのゲスト出演は初めてだという西田。緊張の面持ちで挨拶する彼女に、レギュラー陣の松下奈緒や勝俣州和が「緊張しています？ 大丈夫ですよ！」「リビングでテレビを見ているみたいな感じで楽しんでいただければ！」と温かい言葉をかけると、西田もリラックスした笑顔に。

西田は、旅に出るとき必ずカメラを持参するという。「カメラを持っていって、フィルムで撮って。それを現像するのがやっぱり…」とほほ笑む彼女に、勝俣は「えっ！？現像するんですか？」と驚きの表情。西田が「あっ、自分では（現像は）やらないですよ！ （写真店に）出して」とフォローを入れると、スタジオは和やかな笑い声に包まれた。

そんな西田が秋の青森県をめぐる旅は、紅葉の最盛期を迎えている⼗和⽥湖の遊覧からスタート。秋色に染まる木々を船から眺めた西田は「わぁ、こんなのを見られるなんて信じられないよ」と驚嘆の声をもらす。

絶景をカメラに収めた西田は、終着点の奥⼊瀬渓流を散策し、⽩銀のように美しい清流や滝を心ゆくまで堪能した。ネイチャーガイドから「１つ１つの小さな命に目を向けるといろんな気づきがあって面白いです」と勧められると、苔をルーペでじっくり観察。

奥入瀬渓流で最大の滝「銚子大滝」でもインスタントカメラでその美しい姿を収め、「一生忘れられない最高の体験になりました」とナレーションした。

その後、アートが好きな西田は、十和田市では現代美術館で美術鑑賞をし、⻘森市では津軽びいどろの⼯場でガラスのコップづくりを体験。「1日3食麺でも全然いい」ほど麵も大好きなため、地元で人気の⼗割蕎⻨と津軽ラーメンを味わい、大満足で⻘森の旅を締めくくった。

なお、西田の青森旅VTRは、11月22日に生放送された『朝だ！生です旅サラダ』で公開された。X上は、「西田尚美さん好きーモデルさんの頃から全然変わらなくて羨ましい」「いつまで経ってもかわいいな」「西田さんドラマでかっこいい役が多いイメージだけどほわほわして楽しそうに笑うのが印象的」「西田尚美さんのリポート、素敵でしたね 秋の青森、紅葉とアートのコラボが最高に美しい！」といった、賞賛の声でいっぱいだった。

