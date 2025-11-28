¡ØÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯ー¥×¡ÙM-1ºÇ¶¯ÂÐ·è¡ª M-1¤Ë¾Ü¤·¤¹¤®¤ëºÇ¶¯¾¯Ç¯¤Ë2Ï¢ÇÆ²¦¼Ô¤â¾×·â¡Ä¡ª
»ëÄ°¼Ô¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿°ÍÍê¤Ë¤â¤È¤Å¤¤¤Æ¡¢ÃµÄå¶ÉÄ¹¤¬Éô²¼¤ÎÃµÄå¤¿¤Á¤òÌî¤ËÊü¤Á¡¢À¤¤Î¤¿¤á¡¢¿Í¤Î¤¿¤á¡¢¸ø½øÎÉÂ¯¡¦°ÂÇ«Ãá½ø¤ò¼é¤ë¤Ù¤¯¡¢¤³¤ÎÀ¤¤Î¤¢¤é¤æ¤ë»ö¤É¤â¤òÅ°ÄìÅª¤ËÄ´ººÄÉµá¤¹¤ë¸ä³ÚÈÖÁÈABC¥Æ¥ì¥Ó¡ØÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯ー¥×¡Ù
¾¾°æ¥±¥à¥êÃµÄå¤¬Ä´ºº¤·¤¿¡Ø£Í-£±¥¯¥¤¥ººÇ¶¯¾¯Ç¯¡Ù¤Ï¡¢¹áÀî¸©¤Î¾®³Ø£³Ç¯À¸¤ÎÃË¤Î»Ò¡Ê£¹¡Ë¤«¤é¡£ËÍ¤Ï£Í-£±¥°¥é¥ó¥×¥ê¤¬Âç¹¥¤¡£¤Ê¤¼¤«¤È¸À¤¦¤È¡¢£Í-£±¥°¥é¥ó¥×¥ê¤òÂè£±²ó¤«¤éÁ´Éô¸«¤¿¤«¤é¤À¡£¤â¤Î¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤¯¤Æ¡¢ÅÀ¿ô¤È¤«½ç°Ì¤â³Ð¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤À¤±¤É¡¢ËÍ¤¬¾Ü¤·¤¹¤®¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª¤ó¤Ê¤¸¤¯¤é¤¤£Í-£±¤ÎÏÃ¤ò¤Ç¤¤ë¿Í¤¬Æ±¤¸¥¯¥é¥¹¤Ë¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢¥¹ー¥Ñー¥Þ¥é¥Éー¥Ê¤µ¤ó¤¬YouTube¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë£Í-£±¥¯¥¤¥º¤ÎÆ°²è¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢£±¿Í¤Ç¥¯¥¤¥º¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤È°ì½ï¤Ë£Í-£±¥¯¥¤¥º¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£
¤³¤Î°ÍÍê¤ËµÈÅÄ¤«¤é¤Ï¡Ö»ä¤â£Í-£±¤Ë½Ð¤¿¤³¤È¤¬¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¶ÄÅ·È¯¸À¤âÈô¤Ó½Ð¤¹¤¬¡¢Ì¡ºÍ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢2018Ç¯¤Î·è¾¡¤Ç½ÐÈÖ½ç¤ò·è¤á¤ë¡È¾Ð¿ÀäÞ¡É¤ò°ú¤¯ÌòÌÜ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤³¤Î°ÍÍê¤òÄ´ºº¤·¤¿¤Î¤Ï£Í-£±¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ç£²Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¾¾°æ¥±¥à¥êÃµÄå¡£°ÍÍê¼Ô¤Î¥¢¥µ¥Ò·¯¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç100²ó°Ê¾å¡¢£ÍŽ°£±¤Ï¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¤¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¥±¥à¥êÃµÄå¤Ë¼«¿È¤¬ºî¤Ã¤¿¥¯¥¤¥º¤ò½ÐÂê¡££Í-£±¥ì¥Ù¥ë¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¹â¤¤¤è¤¦¤À¡£¤¹¤ë¤ÈÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¡¢Èà¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤£Í-£±¹¥¤¤È¤¤¤¦Ê¼¸Ë¸©¤ÎÃæ³Ø£³Ç¯À¸¡¦¥«¥¤¥»¥¤·¯¤«¤é¡Ö£Í-£±¥¯¥¤¥º¤ò°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¸ì¤ê¹ç¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ÍÍê¤¬¡£¤½¤³¤Ç¡¢£²¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯ー¥×¤¬£Í-£±¤Ë´Ø¤¹¤ëÌäÂê¤òÂçÎÌ¤Ë¹Í°Æ¡£½ÐÂê¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢£Í-£±¤Î¥Ê¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÃ´Åö¤¹¤ëÈªÃæ¤Õ¤¦¡¢¤½¤·¤Æ£²¿Í¤ËÂÐ¹³¤¹¤Ù¤¯¡¢¡È£Í¤ª¤¸¡É¤³¤È¡¢¤¢¤Î·Ý¿Í¤¬»²Àï¤·Ç°´ê¤Î¡Ö£Í-£±¥¯¥¤¥ºÂç²ñ¡×¤¬Ëë¤ò³«¤±¤¿¡£ÂÐÀï·ë²Ì¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢¸ì¤ê½Ð¤·¤¿¤é»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢Ç®～¤¤£Í-£±¥Èー¥¯¤âÉ¬Ä°¤À¡£
11·î28Æü¡Ê¶â¡Ë11»þ17Ê¬ÊüÁ÷¤Î¡ÖÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯ー¥×¡×¤ÏÂ¾¤Ë¤â¡¢¥¨ー¥¹ÃµÄå¤¬Ä´ºº¤·¤¿¡ØÏ»³ÑÀº»ù¤ÈÎ¹¤¬¤·¤¿¤¤£µºÐ»ù¡Ù¡¢ÃÝ»³Î´ÈÏÃµÄå¤Î¡Ø»ä¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡ªÃÝ»³²°Âæ¡Ù¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê°ÍÍê¤ò²ò·è¤·¤¿¡£