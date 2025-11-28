「女子ゴルフ・ツアー選手権リコー杯・第１日」（２７日、宮崎ＣＣ＝パー７２）

古江彩佳（２５）＝富士通＝が７バーディー、１ボギー、１ダブルボギーの６８で回り首位と１打差、３位につけた。首位は６バーディー、１ボギーの永峰咲希（３０）＝ニトリ、岩井明愛（２３）＝Ｈｏｎｄａ＝の５アンダー。

古江が相性の良さを見せつけた。この大会はルーキーイヤーの２０１９年から数えて、２年ぶり６度目の出場。うち４度トップ５、２度の２位と常に好成績を残している。ただ、優勝にはまだ手が届いていない。

２番ではティーショットが左の木に当たり、ＯＢとなる不運（ダブルボギー）もあったが、その後しっかりと取り返し「ショットがよかった。（コースに）いいイメージがあるのかな」と話す。

特に４つあるパー３ですべてバーディーを奪い「たぶん初めてです。距離感もうまくいけましたね」と自賛した一方、「パー５でのボギー（１３番）とか、落としたのはよくない」と、２日目以降への課題も口にした。

前週は米ツアー最終戦・ＣＭＥツアー選手権に出場（２６位）後、帰国という強行スケジュール。前夜は「７時過ぎにご飯から帰ってきて“ぽてちん”（寝落ち）でしたね」と、時差ぼけからの回復に努めたが「ラスト４、５ホールはぼやっとしてました」という。

それでもしっかりと結果を残した古江。「最後（の試合）にベストを尽くせれば」と、体調の良化も期待される残り３日で、初戴冠を狙う。